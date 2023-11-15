ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Человек без рук и ног Ник Вуйчич обратился к Таллинну с важным посланием

Сегодня, 15 ноября, в церкви Олевисте выступает один из самых известных в мире спикеров-евангелистов Ник Вуйчич. Этот невероятный человек, родившийся без рук и ног, смог покорить сердца и вдохновить миллионы людей по всему миру своей непревзойденной силой духа и необыкновенной харизмой, а вчера он впервые прилетел в Таллинн.Сотни людей собрались в баптистской церкви, чтобы получить дозу мотивации и вдохновения. Смотрите прямую трансляцию на нашем портале!
До начала выступления Ника Вуйчича оставались считанные минуты, а церковь Олевисте заполонило множество людей всех возрастов, которые съехались из разных концов земли, только чтобы послушать речь всемирно известного оратора. Столько людей в одном месте, вы точно не видели: сидячие места все заняты, люди толпами стоят в проходах. Одним словом, яблоку негде упасть.
Этот невероятный человек, родившийся без рук и ног, смог покорить сердца и вдохновить миллионы людей по всему миру своей непревзойденной силой духа и необыкновенной харизмой, а вчера, 14 ноября, он наконец-то прилетел в Таллинн.
Смотрите, как сегодня прошла встреча с Ником Вуйчичем в Рийгикогу!
Впервые Ник выступил публично с христианским посланием в 19 лет. На сегодняшний день ему удалось поделиться своей вдохновляющей историей о силе воли с миллионами людей по всему миру: студентами, учителями, молодежью, предпринимателями и представителями христианских общин. Ник сотрудничает со многими национальными министерствами образования, распространяя информацию о борьбе с буллингом. Он разработал учебную программу «Отношение - это высота», чтобы помочь привить молодому поколению позитивные ценности. Он занимается спасением жертв торговли людьми и сирот, встречаясь с президентами и премьер-министрами.
Ник побывал в 78 странах, выступил на 3500 сценах перед почти 800 000 слушателей. В 2005 году Ник переехал из Австралии в Южную Калифорнию, где основал некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей» и является ее президентом и генеральным директором.