ФОТО ⟩ В центре Таллинна произошло ДТП: «Раздался громкий хлопок, и потекла кровь»

Сегодня во время обеда перед отелем Radisson на бульваре Рявала в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и электросамокат.

Дорожно-транспортное происшествие в Таллинне. Фото: Erakogu

«Загорелся зеленый свет светофора, когда электросамокат начал пересекать дорогу», - говорит читатель, который стал свидетелем аварии. «Раздался громкий хлопок, и кровь потекла, машина тоже пострадала». На место также приехала скорая помощь.

Дорожно-транспортное происшествие в Таллинне. Фото: Erakogu