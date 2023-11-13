Голубоглазая блондинка: Максим Галкин растрогал фотографией с подросшей 10-летней дочерью

Он оставил публикацию без комментариев. На снимке дочь шоумена запечатлена в белой рубашке и джинсах в комнате на диване.

Шоумен Галкин сопроводил снимок сердечком и избежал лишних комментариев.

Интересно, что знаменитость не дал возможности выразить свое мнение фанатам. Максим закрыл комментарии.