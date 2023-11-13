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Голубоглазая блондинка: Максим Галкин растрогал фотографией с подросшей 10-летней дочерью

Limon.ee
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Максим Галкин с детьми
Максим Галкин с детьми Фото: Кадр из видео

Российский шоумен Максим Галкин 13 ноября разместил в Instagram новое фото своей дочери Лизы Галкиной, пишет Гордон.

Он оставил публикацию без комментариев. На снимке дочь шоумена запечатлена в белой рубашке и джинсах в комнате на диване.

Шоумен Галкин сопроводил снимок сердечком и избежал лишних комментариев.

Интересно, что знаменитость не дал возможности выразить свое мнение фанатам. Максим закрыл комментарии.

Галкин и Пугачева зарегистрировали брак 23 декабря 2011 года. Кроме дочери Лизы, у пары есть сын Гарри. Двойняшек осенью 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой также есть 52-летняя дочь Кристина Орбакайте.

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