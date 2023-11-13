ВИДЕО ⟩ На Сицилии возобновилось извержение вулкана Этна

Очередное извержение Этны на Сицилии началось днем в воскресенье. Вулкан выбросил в воздух высокий столб пепла, а по его склонам потекли реки лавы. В первые часы извержения вулкан издавал сильный гул, а из его жерла выстреливала лава. Примерно к 19:00 по местному времени Этна начала «утихать», интенсивность подземных толчков снизилась.

При этом вулканологи заранее знали, что вулкан начнет извергаться примерно в это время, и предупредили об этом население, поэтому паники на Сицилии не было.

Облако пепла, возникшее после извержения, поднялось высоко над Сицилией. Это впечатляющее зрелище выглядело особенно зловеще на фоне темного ночного неба.

Вулканическая пыль накрыла несколько небольших прибрежных городков. Несмотря на это, по предварительной информации, извержение пока не угрожает населенным пунктам. Близлежащий аэропорт Катании по состоянию на утро 13 ноября продолжал работать в обычном режиме.