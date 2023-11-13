ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 НОЯБРЯ ⟩ Мощная поддержка двух планет – не упустите возможности!

Лев

Такое время, как эта неделя, хорошо описывает простая поговорка: "Поспешишь - людей насмешишь". Львы очень сильны и готовы сворачивать горы, но без четкого плана действий у них вряд ли получится что-то внятное. Возможно, пришло время попросить совета у родителей. Не нужно бояться чужого участия в своих делах - нельзя только впускать в свою жизнь кого попало. С близкими можно делиться всеми мыслями о будущем.

Дева

Девам можно шагнуть в неизвестность, занявшись чем-то новым. Да, возможно, что это не принесет желаемых результатов и удовлетворения, но опыт есть опыт. Это самое дорогое, что сейчас только можно представить. Планеты хотят, чтобы Девы начали выходить за пределы зоны комфорта. Если в недавнем прошлом был плохой опыт, то негативный осадок от него очень быстро растворится. Главное - уметь развлекаться.

Весы

Весов ожидают многочисленные внеплановые изменения во всех сферах жизни. Порой они будут крайне незаметными и поверхностными, но это лишь на первый взгляд. Пришло время перестать думать о плохом - о негативных моментах из прошлого. Если бы не было черных полос, мы бы не ценили белые, поэтому нужно сосредоточиться на хорошем. Это лучшее, что сейчас могут сделать Весы для своего счастья.

Скорпион