ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 НОЯБРЯ ⟩ Мощная поддержка двух планет – не упустите возможности!

В целом энергетическая обстановка в предстоящие семь дней будет крайне благоприятной. Поэтому самое время начать уповать на закон притяжения, советуют астрологи DailyHoro. Думайте о хорошем, пока Венера и Меркурий будут вам оказывать мощную поддержку.
Овен
Овнам с 13 по 19 ноября ни в коем случае нельзя менять приоритеты в жизни. Необходимо продолжать начатое ранее дело, а также перестать принимать близко к сердцу различные мелкие неурядицы, выпады врагов. Также астрологи настоятельно советуют не думать о мести, иначе придется выкопать вторую могилу рядом с той, что Овны готовят своим недоброжелателям.
Телец
Звезды и планеты в лице Венеры и Меркурия благоволят Тельцам-странникам. На этой неделе очень полезно отправляться в командировку, менять обстановку, посещать новые места и знакомиться с новыми людьми. Многие Тельцы смогут найти новых друзей, любовь всей жизни, успешно пофлиртовать или найти новую работу. Также можно постараться спланировать дела на будущее.
Близнецы
Близнецам не стоит утопать в мыслях о вчерашнем дне или, наоборот, уходить с головой в мечтания. Главное сейчас - не ждать ничего от будущего и наслаждаться самой жизнью - пребыванием в моменте. Нужно искать нечто прекрасное в повседневных делах и занятиях. Не стоит думать о плохом и о плохих людях, ведь злые завистники, недоброжелатели, сплетники и разлучники получат по заслугам.
Рак
Энергетика планет и звезд на неделе с 13 по 19 ноября плохо подходит для безделья и лени. Ракам нужно активизироваться во всех сферах жизни - начать заниматься спортом, флиртовать (если они одиноки) или же быть рядом с семьей, любимым человеком. Нужно также больше работать, заниматься саморазвитием и пытаться стать лучше хотя бы в чем-то. Венера и Меркурий обязательно это заметят.
Лев
Такое время, как эта неделя, хорошо описывает простая поговорка: "Поспешишь - людей насмешишь". Львы очень сильны и готовы сворачивать горы, но без четкого плана действий у них вряд ли получится что-то внятное. Возможно, пришло время попросить совета у родителей. Не нужно бояться чужого участия в своих делах - нельзя только впускать в свою жизнь кого попало. С близкими можно делиться всеми мыслями о будущем.
Дева
Девам можно шагнуть в неизвестность, занявшись чем-то новым. Да, возможно, что это не принесет желаемых результатов и удовлетворения, но опыт есть опыт. Это самое дорогое, что сейчас только можно представить. Планеты хотят, чтобы Девы начали выходить за пределы зоны комфорта. Если в недавнем прошлом был плохой опыт, то негативный осадок от него очень быстро растворится. Главное - уметь развлекаться.
Весы
Весов ожидают многочисленные внеплановые изменения во всех сферах жизни. Порой они будут крайне незаметными и поверхностными, но это лишь на первый взгляд. Пришло время перестать думать о плохом - о негативных моментах из прошлого. Если бы не было черных полос, мы бы не ценили белые, поэтому нужно сосредоточиться на хорошем. Это лучшее, что сейчас могут сделать Весы для своего счастья.
Скорпион
Скорпионам нельзя распылять свои ресурсы на все подряд. Нужно четко понимать, что, как и для чего делается. Осознанность действий - лучший друг в период активизации Венеры и Меркурия. Планеты помогут Скорпионам научиться получать удовольствие от мелких радостей. В этом и состоит счастье - в мелочах. Нужно приглядеться повнимательнее к своей жизни, ведь порой люди не замечают и не ценят того, что у них уже имеется.
Стрелец
Сильный Меркурий, который позволяет испытывать неподдельное удовольствие от простого человеческого общения, начнет очень сильно воздействовать на судьбу и энергетику Стрельцов. Эти люди будут крайне привлекательными для противоположного пола, поэтому их ждут многочисленные победы на этом фронте. Стрельцам стоит сконцентрироваться на том, чего хочет душа.
Козерог
Козерогам стоит научиться прощать обиды, чтобы дать зажить старым ранам. Представители данного знака часто являются весьма злопамятными людьми, но от этого можно и нужно избавиться, да поскорее. В финансовой и рабочей сферах можно уповать на расчетливость, внимание, выдумку и интеллект. Немного хитрости не помешает. Также важно в период с 13 по 19 ноября заниматься спортом и посвящать время укреплению здоровья.
Водолей
Благоприятное положение Меркурия будет провоцировать многих Водолеев на активность, общение, работу. Первое, чего стоит избегать в такое благоприятное время - это многозадачность. Нужно сосредоточиться на каждой цели и идти к ней осознанно, осторожно и последовательно. Спешка приведет к проблемам. Суетливость нужно искоренять, причем поскорее.
Рыбы
Бурные эмоции могут дискредитировать Рыб в глазах окружающих. Особенно это касается ревности, зависти, гнева. Это все может остановить экспансию Рыб в финансовой и любовной сферах. Нужно оставаться спокойными, тогда планеты подарят массу новых приятных эмоций и удачу. Не исключено, что на этой неделе людям данного знака придется столкнуться с дилеммой.