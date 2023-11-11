ГОРОСКОП ⟩ Какой будет суббота? Скорее читайте гороскоп на 11 ноября

Козерог

Отношения с близкими и любимыми людьми будут складываться гармонично. Вы сможете исправить некоторые детали важных связей, если допустили в них промах (например, искренне извиниться, признать свою вину, недосмотр, заблуждение). В целом, день больше подходит для отдыха и завершения начатого, чем для новых дел. При этом внутренняя жизнь все же будет довольно интенсивной, активной. Тайные сильные желания покажутся вам осуществимыми, а опасные планы, которые вы в глубине души вынашиваете - вполне поддающимися реализации и совсем не такими рискованными, как представлялось прежде.

Водолей

Получайте удовольствие от общения с теми, кто вам нравится. Не пытайтесь строить новые планы и слишком напряженно работать. Вы можете без проблем найти единомышленника в споре, глубоко сочувствующего вашей идее, или приятного попутчика для короткой поездки. Эти люди способны найти вас сами и предложить свою компанию, не дожидаясь, пока вы собьетесь с ног в их поисках. День хорош для семейных встреч, совместных прогулок с родственниками, походов по магазинам. Вы можете облегчить и украсить свой быт, или удачно воспользоваться услугами людей, умеющих и любящих это делать.

Рыбы