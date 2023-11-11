ГОРОСКОП ⟩ Какой будет суббота? Скорее читайте гороскоп на 11 ноября

В первой половине этого дня следует полагаться на свою интуицию и стараться максимально использовать свои творческие способности. В это время не стоит действовать по шаблону, ищите оригинальные пути решения текущих задач. А вот излишнего оптимизма следует избегать, стремитесь к объективной оценке. Сейчас также будет сложно сдерживать проявление своих эмоций, а поэтому не стоит планировать на утро дела, где повышенная эмоциональность может оказаться помехой. Вторая половина этого дня благоприятна. Она позволит вам сосредоточиться и лучше осознать собственные цели и желания. Это также удачное время для новых знакомств, романтических свиданий, посещения вечеринок, пишет Dvorec.
Овен
Искренне выражайте привязанность к партнеру противоположного пола, восхищение им и потребность в близком общении, особенно если вы - мужчина. Это прекрасное время для сексуальных отношений. Влечение к другому человеку может многократно усилиться, если он находится далеко от вас (в другом городе, стране), или если его убеждения, вера, происхождение заметно отличаются от ваших. Вы можете полюбовно разрешить непростой юридический вопрос, в котором кровно заинтересованы. Спешите также наладить хорошие выгодные связи с зарубежьем - следующая такая возможность представится нескоро.
Телец
Участие в совместном проекте (особенно - обучающем, развивающем, связанном с путешествиями, с законодательной сферой) принесет вам удовлетворение. Наслаждайтесь тем, что сумели получить от общения с партнерами, пока не строя новых серьезных планов. Душевный подъем от благополучного завершения сложного жизненного этапа приведет вас в хорошее рабочее состояние гораздо быстрее, чем лекарства или медицинские процедуры. Вы можете найти удачный способ гармонизировать свои сексуальные отношения, а также и общее состояние здоровья. Возможен успех в делах, связанных с наследованием.
Близнецы
Многие ваши повседневные дела можно с чистой совестью пустить на самотек, так как они грамотно налажены и выверены. Позвольте себе пообщаться с друзьями, дорогими или просто симпатичными вам людьми. Устройте праздничную встречу, или посетите увеселительное заведение, которое нравится вам и вашему партнеру (другу, супругу). День неплох для заключения брачного союза, признания в любви, предложения руки и сердца. Отношения с противоположным полом - чувственные, яркие, благоприятен и сексуальный контакт. Учтите только, что мощное обаяние любимого человека способно поработить вас.
Рак
Положение дел на работе порадует вас. Причиной тому не столько уверенность в своем профессиональном авторитете, сколько хорошие отношения между вами и коллегами. Даже если у кого-то из них трудный характер, сегодня вы можете наладить с таким человеком приемлемый контакт. Вы также сумеете адаптироваться к сложной среде, в которую попали, освоиться с незнакомым коллективом, в котором приняты сложные для вас лично правила, неписаные жесткие законы. Благоприятен визит к врачу, особенно в том случае, когда между вами есть родственные связи или большая духовная симпатия.
Лев
День способствует хорошему расположению духа, отдыху, веселью. Особенно благоприятным будет он для Львов, рожденных в середине августа. Заряд оптимизма, счастливое и радостное настроение, испытанное в течение этих суток, способны питать их энергией в течение еще многих последующих дней. Несмотря на испытываемые сомнения в важных вопросах, всем Львам рекомендуется посвятить хотя бы часть времени проявлению искренних чувств к тем, кого они любят, или готовы полюбить. Будут очень кстати любые творческие занятия. Семейный отдых (с близкими родственниками или детьми) также принесет радость.
Дева
В свой быт вы можете внести недостающий уют, красоту, эффектное завершающее дополнение, а в семейную атмосферу - ощущение радости, доверия и праздника. Чувство избавления от опасности, мысль об окончании сложного мероприятия, преодолении критического порога в отношениях с людьми наполнит вашу душу покоем. Если вы не сидели сложа руки накануне, то одновременно испытаете и чувство большого удовлетворения от собственной смелости, проявленной вопреки авторитетным традиционным мнениям. Открывайтесь тем, кто вам дорог, не скрывая глубины и интенсивности своих переживаний.
Весы
Знакомство в дороге, в толпе, в группе людей (например, на экскурсии) может стать очень приятным. При этом встреча с представителем противоположного пола вполне способна перерасти в любовную привязанность. Выражение сильных чувств и сексуальных симпатий к другому человеку удастся вам легче обычного, может оказаться очень искренним и спонтанным. К такому финалу могут прийти и ранее завязанные контакты. В деловых переговорах влечение, доверие и мгновенная симпатия также сыграют немалую роль. Не заключайте новых соглашений, особенно если испытываете сомнения на их счет.
Скорпион
Состояние личных финансов принесет вам удовлетворение. Вы можете заработать недостающую сумму денег, оплатить лечение или взять на себя расходы, связанные с помощью близким. Вы также можете использовать выгодные связи (родственные, супружеские или партнерские). Если вы окажете услугу другому человеку по своей инициативе, то будете обязательно вознаграждены. Вам удастся без труда найти средства и способы, позволяющие справиться с личными капризами, потребностями. В случае колебаний относительно принятого решения, звезды советуют вам воздержаться от его осуществления.
Стрелец
Проведите день в радости и любви. Избавление от пережитых невзгод, сознание того, что препятствия и неприятности остаются позади (или более не представляют угрозы), добавит вам приятных ощущений. Чувственные, сексуальные контакты будут эмоционально насыщенными, оставят о себе незабываемое впечатление, могут стать источником творческого вдохновения. Не упускайте хорошего случая открыто выразить любимым людям все, что чувствуете к ним. Тем, кто рожден в середине декабря, особенно рекомендуется это сделать. Женщины, рожденные в этот период, будут неотразимо привлекательны.
Козерог
Отношения с близкими и любимыми людьми будут складываться гармонично. Вы сможете исправить некоторые детали важных связей, если допустили в них промах (например, искренне извиниться, признать свою вину, недосмотр, заблуждение). В целом, день больше подходит для отдыха и завершения начатого, чем для новых дел. При этом внутренняя жизнь все же будет довольно интенсивной, активной. Тайные сильные желания покажутся вам осуществимыми, а опасные планы, которые вы в глубине души вынашиваете - вполне поддающимися реализации и совсем не такими рискованными, как представлялось прежде.
Водолей
Получайте удовольствие от общения с теми, кто вам нравится. Не пытайтесь строить новые планы и слишком напряженно работать. Вы можете без проблем найти единомышленника в споре, глубоко сочувствующего вашей идее, или приятного попутчика для короткой поездки. Эти люди способны найти вас сами и предложить свою компанию, не дожидаясь, пока вы собьетесь с ног в их поисках. День хорош для семейных встреч, совместных прогулок с родственниками, походов по магазинам. Вы можете облегчить и украсить свой быт, или удачно воспользоваться услугами людей, умеющих и любящих это делать.
Рыбы
Вы можете в последний раз воспользоваться великолепной удачей, чтобы наладить и укрепить симпатию между собой и своим начальством (особенно - если это женщина, или вы трудитесь в женском коллективе). Доверительность, совместные житейские интересы или просто взаимная симпатия обязательно отразятся на вашем материальном положении, в виде увеличения жалованья, подарка или бонуса. День неплох и для прогулки по магазинам. Не оглядываясь на запреты и чужие правила, вы можете быстро купить то, что вам нравится и служит в данный момент вашей привлекательности в глазах других людей.