Недавно Мэрилин Керро вышла в прямой эфир одной из социальных сетей, где рассказала правду об их отношениях со звездой «Битвы экстрасенсов» Александром Шепсом.
Мэрилин Керро рассказала правду про их отношения с Шепсом: «Хочешь меня? Тогда ты должна принять третьего человека»
Мы все помним, как красиво разворачивалась их история любви на популярном телешоу «Битва экстрасенсов». Все пристально следили за романом эстонской ведьмы и самарского мага: кто-то думал, что это пиар-ход, а кто-то искренне верил в чувства между этими двумя экстрасенсами.
В 2017 году стало известно, что пара рассталась. Об этом Мэрилин Керро сообщила в своем Instagram.
«Все когда-нибудь кончается. Саша, спасибо за все! Мы расстались. Я уже несколько раз говорила об этом на камеру, но, видимо, требуется официальное заявление. Вот оно: мы с Сашей не пара и теперь я не имею отношения к Мастерской Магии в Самаре. Мне грустно. Но в Китае мужчины рады. Это не значит, что что-то произошло. Все хорошо. У каждого из нас своя жизнь, и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним - это еще раз доказывает, что мы не враги», - написала рыжеволосая красавица.
А в социальных сетях Шепса, наоборот, появлялись строки стихотворений, по которым поклонникам сразу стало понятно, что медиум переживает трудный период.
«Ты ударила по самому больному,
Никому не показав свое нутро.
Возвращаясь в омерзительную кому,
Закрываешь навсегда теперь окно…
Только помни, кислород уже отравлен,
В прошлом бумеранги и печаль,
Я наивно и по глупости оставлен
Мне по-прежнему тебя безумно жаль».
Что на самом деле произошло между Керро и Шепсом, долго было неизвестно. Многие писали о том, что причиной их расставания стали разные взгляды на жизнь: эстонская ведьма хотела завести семью и детей, а медиум - сосредоточиться на карьере. Но недавно Керро вышла в прямой эфир, где рассказала истинную причину.
«Если ты свой рот откроешь, тогда мы...»
Эстонская ведьма раскрыла, что их отношения были ненастоящими, по крайней мере, со стороны Александра Шепса. «Мы никогда не жили вместе, никогда. Я сняла четырехкомнатную квартиру. Надеялась, что мы будем там жить, но, конечно, я жила там одна. Адрес даже помню: Нижегородская улица, 56а. Вот там я жила. А квартира была - 34, если я не ошибаюсь. Но он там никогда не жил и ни разу даже не ночевал», - вспоминает она.
Оказалось, что даже когда ведьма оставалась ночевать у Шепса, она спала на диване в отдельной комнате. «Всегда когда я ночевала у него, была надежда: что-то будет, его будет тянуть ко мне. Но я всегда спала в другой комнате», - делится Керро. Ведьма призналась, что в 2016 году из-за всего этого пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток.
Мэрилин рассказала, почему она не поднимала эту тему раньше. «В первую очередь меня поставили перед фактом: "Если ты свой рот откроешь, тогда мы кое-что выложим". Почему я говорю "выложим"? Потому что там замешан не один человек, - объясняет эстонская ведьма. - У Александра Шепса есть одно видео, которые мы снимали... Я, конечно, была молодая, у меня было хорошее тело, худенькая такая. Он мне предложил снять это видео, чтобы у нас было потом крутое воспоминание в сексуальном плане, вы понимаете». Этот неприятный разговор между самарским медиумом и эстонкой состоялся в 2017 году. Тогда Керро была беременна первенцем и решила, что лучше будет промолчать.
Мэрилин признала, что была молода, глупа и поверила в искренность Сашиных намерений. «Ой, как круто. Он, наверное, меня так любит и хочет такое воспоминание», - подумала тогда она.
Оказалось, что в этот момент в комнате присутствовал кто-то третий, чье имя Мэрилин называть не стала. «Мне сказали: "Хочешь меня, тогда ты должна принять еще вот этого третьего человека"», - вспоминает участница «Битвы экстрасенсов».
Мэрилин утверждает, что не пытается сейчас делать из себя жертву, которой ужасно манипулировали в прошлых отношениях. «Я была жертвой, но уже нет. Сейчас мне действительно на все без разницы», - заявляет она. Ей предлагали приехать в Россию и рассказать свою историю на «Битве экстрасенсов», но она отказалась: «У меня есть все переписки. Но мне это шоу зачем? Мне эти деньги зачем? У меня все это есть. У меня есть дети - это единственное, что я хотела, - говорит эстонская ведьма, добавляя, - мы все можем быть такими красивыми и хорошими на экране. Но, когда камера выключается, человек полностью меняется».