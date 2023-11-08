Карьера пойдет вверх, повысят в должности: названы три знака Зодиака, жизнь которых круто изменится в ноябре

Астрологи назвали три знака зодиака, представителей которых ждут перемены к лучшему в ноябре. Им можно рассчитывать на похвалу начальства.

На грани развода: у этих знаков зодиака отношения дадут трещину до конца года

Так сильнее всего поменяется жизнь у Козерогов. Их ждут радикальные изменения. Это может новое место жительства, новая работа и новые отношения. Но самое главное, все это приведет только к лучшему.

Сильно мучились и страдали Водолеи в последнее время, но это даст свои результаты. Творческий потенциал, который есть у представителей этого знака, проявит себя. И наконец-то руководство на работе предложит карьерный рост. За эти последует увеличение зарплаты. В личной жизни тоже будут приятные перемены.