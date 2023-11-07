Валерий Меладзе дал очередной концерт в столице Германии. Вместе с ним выступила протеже его брата, композитора и продюсера Константина Меладзе, София Тарасова.
Валерий Меладзе выступил с 22-летней фавориткой разведенного брата, которую обвиняют в его разводе с Верой Брежневой
София Тарасова опубликовала совместное видео с Валерием Меладзе. Молодая исполнительница сначала разместила в своей соцсети видео пустого концертного зала с геолокацией «Берлин». Она поинтересовалась у подписчиков, что, по их мнению, исполнят они с Валерием сегодня.
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В момент записи видеоролика, по всей видимости, у певца проходил саундчек. На фоне доносилась песня из репертуара Меладзе под названием «Свет уходящего солнца».
На следующем видео девушка появилась на сцене в сексуальном полупрозрачном облегающем костюме. Зал поприветствовал ее восторженными аплодисментами, а Меладзе выразил исполнительнице свое восхищение. Вместе они исполнили песню «Притяжения больше нет».
Новость о расставании композитора и продюсера Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой после восьми лет брака стала для поклонников пары настоящим шоком. Экс-супруги никак не объяснили свой неожиданный разрыв, а потому фанаты тут же начали строить собственные теории. Так, некоторые решили, что истинной причиной развода стало появление у Веры молодой конкурентки. Мол, 22-летняя певица София Тарасова, с которой сейчас работает продюсер, - его новая избранница.