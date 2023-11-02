ГОРОСКОП НА 3 НОЯБРЯ ⟩ Тельцам – трудности на работе, Ракам – прилив сил: узнайте, что приготовила пятница!

Козерог

Долговременные, обнадеживающие успехи возможны сразу на нескольких фронтах. Единственное, чего звезды не советуют вам делать - это пытаться громко заявить о том, как хорошо у вас идут дела. Вас могут не услышать, не понять. Некоторые люди, что намного неприятнее, начнут испытывать к вам зависть (что вызовет эффект, подобный эффекту сглаза). Тем не менее, друг или шеф открыто оценит вашу работу, результаты совместного труда, а также ваши будущие, пока еще не раскрытые возможности. Это признание поможет вам забыть о недоразумениях, страхах в любовной жизни или на творческом поприще.

Водолей

Вас ждет удача в тайной систематической деятельности (в закрытом учреждении, в интернет-пространстве). Срывая аплодисменты своей мудрости по мелочам, все же старайтесь не размениваться на жалкие подробности. Организуйте дело широко, основательно. Не забывайте привлекать к своему проекту единомышленников, особенно более опытных, чем вы. В то же время не бойтесь и пойти на уступки тем, под чьим началом (или на кого) работаете. Ваше умение обеспечить надежность, легальность, безопасность дела заставит даже конкурирующих, независимых, несогласных людей решиться на сотрудничество с вами.

Рыбы