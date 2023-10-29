ГОРОСКОП НА 29 ОКТЯБРЯ ⟩ Рыбам – интересные дела, Тельцам – денежные поступления, Девам – приключения

Козерог

Ваши действия направлены в будущее, и скорее всего - на его изменение. Ваша смелость и настойчивость во многом базируются на эмоциях, на интуиции, подсказывающей, что дальше жить так, как вы живете, уже нельзя. Возможно, ваши инициативы окажутся связаны с супругом или супружеством, деловым партнером, или вам придется учитывать интересы родных. Предпринимая новый шаг, вы будете испытывать одновременно вдохновение, возбуждение, неуверенность, а возможно, даже страх. Опирайтесь на закон, на правила, выверенные вами ранее лично в деталях, и успех вам обеспечен.

Водолей

Превозмогая сомнения и страхи, смело приступайте к осуществлению избранной цели. Ведь вы делаете это ради счастливого будущего с теми, кому уже отданы ваши душа и сердце. В вашем распоряжении талант, выдержка, накопленный опыт учета всевозможных практических мелочей. Вам также будет помогать твердая внутренняя вера в то, что вы имеете право на свои действия и держитесь нужного и достойного курса. Если вы занимаете подчиненное положение, то работодатель может задать вам задачу, толком не определив вашей роли в ней, и вам придется действовать на свой страх и риск.

Рыбы