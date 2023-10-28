Известна причина смерти звезды телесериала «Шаг за шагом»

Согласно свидетельству о смерти, опубликованному в четверг изданием The Blast, причиной смерти стал «рак груди с метастазами в мозг».

Напомним, актриса скончалась за день до своего 77-го дня рождения. Она боролась с агрессивной формой рака груди более 20 лет. Самые популярные ее роли - в комедиях положений «Трое - это компания» и «Шаг за шагом».