Известна причина смерти звезды телесериала «Шаг за шагом»

В середине октября в возрасте 76 лет скончалась американская актриса Сьюзан Сомерс. Теперь стала официальная причина ее смерти.
Согласно свидетельству о смерти, опубликованному в четверг изданием The Blast, причиной смерти стал «рак груди с метастазами в мозг».
Другими заболеваниями, способствовавшими ее смерти, были гипертония и гидроцефалия.
Напомним, актриса скончалась за день до своего 77-го дня рождения. Она боролась с агрессивной формой рака груди более 20 лет. Самые популярные ее роли - в комедиях положений «Трое - это компания» и «Шаг за шагом».