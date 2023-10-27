ГОРОСКОП НА 27 ОКТЯБРЯ ⟩ День мощной энергетики: узнайте, какому знаку Зодиака повезет в эту пятницу

Отношения с любимым человеком складываются непросто, вам придется проявить максимум терпения, чтобы избежать конфликтов и ссор. Не стоит вести отвлеченных дискуссий, обсуждать вопросы мироустройства – именно такие темы становятся сегодня наиболее плодотворной почвой для серьезных конфликтов.

Весы

Возможны трудности в отношениях с коллегами и руководством, особенно у Весов, склонных брать на себя ответственность за других. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы решать организационные вопросы и заниматься реализацией каких-то совместных проектов. Есть шанс добиться успехов у представителей творческих профессий, студентов и педагогов, которые привыкли полагаться, в первую очередь, на свои собственные силы.

Противоречивы отношения со старшими родственниками, и надо сказать, что и вы в этом отчасти виноваты. Ожидая поддержки и помощи, вы не торопитесь делиться своими планами, да и делами окружающих не слишком интересуетесь – такая позиция едва ли способствует взаимопониманию.

Скорпион

День неожиданностей – и неожиданностей, к сожалению, не всегда приятных. По крайней мере, в том, что касается работы и учебы, вас ждут скорее проблемы и трудности, чем радости. Бороться с влиянием негативных тенденций будет легче тем, кто имеет надежных друзей и верных соратников. Финансовая ситуация благоприятна, однако для крупных покупок и инвестиций это день не самый подходящий.