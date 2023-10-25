Группа Army of Lovers хотела представить Украину на Евровидении 2024: что помешало?

«Думаю, это было бы интересно, зрелищно, необычно и очень неожиданно для всех! Но они также давали концерт в России после 9 марта 2014 года», - поделился Ясинский на своей странице в Facebook.

Продюсер отметил, что также эту возможность потеряли многие украинские профессиональные артисты, которые по разным обстоятельствам из-за правил не могут принять участие в отборе. Например, Оля Полякова: читайте ЗДЕСЬ! При этом он добавил, что они доказали свою гражданскую позицию и сейчас много работают для Украины, пишут Fakty.ua.