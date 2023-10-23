Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: негативный Меркурий крайне осложнит жизнь. Как именно?

Скорпион

У Скорпионов сила духа будет превалировать над унынием, так как их покровитель в лице Марса сейчас силен, но Меркурий все равно оставит свой негативный след. Многие Скорпионы начнут воспринимать все слишком близко к сердцу - например, чужую критику. Грубость в ответ на замечания приведет к неминуемому конфликту и может разрушить дружбу, товарищеские отношения и любовь.

Стрелец

У Стрельцов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, но не стоит на этой неделе уделять много времени романтике. Лучше уделить внимание домашним делам, легкой работе, избавлению от долгов и физическим упражнениям. Любовные переживания и флирт - это лишняя трата времени на фоне негативного Меркурия и слабой Венеры.

Козерог

Главный враг счастья для Козерогов - фальшивые чувства. Многие люди сейчас будут притворяться друзьями ради своей выгоды. Козерогам нужно быть предельно осторожными, чтобы не попасться на крючок манипуляторам. Понять, что у того или иного человека исключительно благие намерения, будет крайне непросто. Именно поэтому лучше не просить ни у кого помощи.

Водолей

Взору Водолеев будет доступно гораздо больше, чем представителям других знаков Зодиака. Эти люди смогут разглядеть в происходящем вокруг какие-то тайные знаки и посылы Вселенной. Что касается общения, то в этой сфере лучше воздержаться от критики в адрес окружающих. На работе и в бизнесе желательно не принимать поспешных решений, а также не проявлять жадности. Всех денег все равно не заработать, особенно сейчас, когда Меркурий в упадке.

Рыбы