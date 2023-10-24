В целом неплохой день, только в двух жизненных сферах складывается напряженная ситуация, внушающая беспокойство. Первая из них – это финансы. Слишком велик соблазн заключить многообещающие сделки, а вот здравомыслия и способности спокойно оценить возможные риски достаточно не у всех. Не исключены и проблемы в романтических отношениях, и причина их кроется в стремлении получить желаемое немедленно, стремлении, которое сегодня присуще даже тем, кто обычно отличается альтруизмом, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 24 ОКТЯБРЯ ⟩ Раков ждут трудности, Скорпионов – романтические сюрпризы, Водолеев – удачные покупки
Овен
Овны, вопреки обыкновению, мрачны и мнительны. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, общаться с друзьями и просто приятно проводить время, представители этого знака терзают себя беспричинными подозрениями, выясняют отношения с близкими, пребывают в состоянии, близком к депрессии. Крайне нежелательно проводить время в одиночестве и безделье – постарайтесь найти занятие, которое отвлечет вас от мрачных дум, или найдите компаньона, шутки которого хоть немного вас развеселят.
Нежелательны эксперименты с имиджем, посещение салонов красоты, магазинов косметики и модной одежды лучше отложить. Финансовая ситуация оставляет желать лучшего, будьте экономны.
Телец
Тельцы проведут день приятно и спокойно, если отложат выяснения отношений с родственниками до более благоприятного момента. Ваши попытки решить семейные проблемы не увенчаются успехом, а у окружающих вызовут негативную реакцию. Старайтесь плыть по течению, считаться с мнением близких и не бунтовать из-за мелочей: чем меньше будет дискуссий и споров, тем больше порадуют вас итоги дня.
Тельцам, собирающимся в далекие поездки, звезды советуют готовиться к путешествию тщательно, не полагаясь на авось. День подходит для активного отдыха, вечер же лучше провести наедине с любимым человеком.
Близнецы
Удачный день, хоть и не слишком продуктивный. Сегодня Близнецы не готовы к деловым подвигам и серьезному труду, зато настроены на отдых и приятное времяпровождение. Очень удачной будет встреча с друзьями, давними знакомыми, бывшими одноклассниками. День также подходит для переоценки событий прошлого, анализа накопленного опыта.
Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим и ровным. Для многих Близнецов этот день станет началом серьезных романтических отношений; при этом очень важно не форсировать события, а спокойно наблюдать за их развитием.
Рак
Этот день едва ли принесет Ракам приятные сюрпризы и радующие душу события, однако и с серьезными неприятностями представителям этого знака едва ли придется столкнуться. Эмоциональный фон не отличается стабильностью, возможны резкие перепады настроения, проблемы в общении с самыми близкими людьми.
Краеугольным камнем семейных трудностей станет финансовый вопрос. Дело не столько в отсутствии денег, сколько в том, что окружающие не могут понять вашего отношения к ситуации, согласиться с вашими приоритетами и планами. Не проявляйте излишней мягкости, настаивайте на своем, но и доводы логики не оставляйте без внимания.
Лев
Львам стоит быть внимательнее к родственникам, особенно – представителям старшего поколения: конфликты с ними не исключены. Старайтесь не распоряжаться единолично бюджетом семьи, не делать крупных покупок, не посоветовавшись с домашними. Возможны финансовые потери, поломка ценных вещей.
Очень удачен день для новых знакомств, не исключено, что отношения будут развиваться в деловом ключе и способствовать вашему карьерному росту. Юных представителей знака ожидает романтическое увлечение, однако неплохо было бы сохранить здравый смысл и не кидаться в заманчивый омут новых отношений сразу.
Дева
Девам нужно быть внимательнее к своему здоровью: день связан со снижением жизненного тонуса, следствием чего могут быть недомогания. Ограничьте употребление алкоголя, не проводите много времени в душных помещениях, откажитесь от посещения ресторанов с экзотической кухней. Разумная умеренность и верность принципам здорового образа жизни – это как раз то, что нужно, чтобы чувствовать себя хорошо.
Удачный день для общения, загородного отдыха и новых знакомств. Творческая деятельность любого рода доставит вам массу удовольствия. К сожалению, отношения с любимым человеком нельзя назвать безоблачными: ревность влияет на них далеко не лучшим образом.
Весы
День нейтральный, средний. Влияние негативных тенденций достаточно сильно в сфере отношений с окружающими, но выражается оно не столько в конфликтах и ссорах, сколько в вашей отстраненности, нежелании обсуждать свои проблемы и делиться радостями. Старайтесь сохранять дружелюбие, иначе ваше поведение может показаться близким оскорбительным.
Несколько снижен жизненный тонус, вам пойдут на пользу спокойный отдых и щадящая диета. Удачными будут небольшие поездки, экскурсии. День подходит для мелких покупок, причем приобретать лучше вещи, предназначенные для личного, а не семейного использования.
Скорпион
Скорпионов ожидает непростой день, и дело не в сложных обстоятельствах и влиянии негативных тенденций, сколько в снижении жизненного тонуса, которое отражается на самочувствии и настроении. Вам необходимы позитивные эмоции; получить их помогут прогулки и путешествия, активный отдых на природе. А вот посещение увеселительных заведений лучше отложить – там вы едва ли будете чувствовать себя комфортно.
Отношения с любимым человеком будут близкими и доверительными, однако не столь страстными, как вам хотелось бы. Помните, что стабильность и душевный комфорт – это уже немало, и не требуйте невозможного от себя и окружающих.
Стрелец
Стрельцам не стоит возлагать большие надежды на назначенные на этот день встречи с друзьями и просто знакомыми: для общения с кем-то, кроме самых близких людей, момент не самый благоприятный. С проблемами придется справляться самостоятельно, да и важных решений никто за вас не примет. В такой ситуации особенно важным становится ощущение надежного «тыла» за спиной – «тылом» этим могут стать члены семьи и любимый человек, если вы снисходительно отнесетесь к их маленьким слабостям.
Избегайте перегрузок, откажитесь от утомительных поездок и изматывающей работы. День хорош для учебы и творческой деятельности, обустройства жилища, проведения досуга за чтением или прослушиванием музыки.
Козерог
Козероги имеют все шансы преуспеть в сложных делах – в руках представителей этого знака работа спорится, да и многие проблемы решаются быстро. А вот в сфере эмоциональной ситуация куда сложнее: отношения с близкими разлаживаются, появляется масса поводов для ссор и недовольства друг другом. Нужно иметь в виду, что к спокойному и конструктивному обсуждению проблем вы сегодня не готовы, поэтому от разговоров подобного рода разумнее просто воздержаться.
Достичь взаимопонимания с любимым человеком помогут совместные дела. Вспомните об общих увлечениях и интересах, найдите время для небольшой поездки.
Водолей
Неоднозначный день. Он отлично подходит для романтических путешествий, разнообразный увлекательных занятий, отдыха. Однако на пути многих Водолеев будут появляться многочисленные соблазны и ловушки, и не всегда решение, кажущееся единственно верным, будет таковым на самом деле. Вам понадобятся мудрость и жизненный опыт, чтобы не оказаться в плену своих иллюзий и чужих лживых слов.
Финансовая ситуация неблагоприятна, нежелательно делать крупные покупки, тратить деньги, взятые в долг. Звезды также советуют обратить внимание на отношения с родственниками – не исключено, что ваше поведение в последнее время ставит их в тупик, что и является причиной споров и разногласий.
Рыбы
Очень удачный день для общения, новых знакомств, встреч с друзьями и родственниками, романтических свиданий. Эмоциональный фон подвержен колебаниям, но в сложные, напряженные моменты вы будете находить поддержку и утешение у близких, а потому сохраните позитивный настрой. Вечер подходит для выхода в свет.
Осторожнее звезды советуют быть тем, кто планирует отправиться в поездку или просто находится вдали от дома. Кроме того, нежелательно в этот день экспериментировать с имиджем. Планируя покупки, помните, что скупой платит дважды, и не пытайтесь экономить на всем: некоторые расходы необходимы.