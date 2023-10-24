ГОРОСКОП НА 24 ОКТЯБРЯ ⟩ Раков ждут трудности, Скорпионов – романтические сюрпризы, Водолеев – удачные покупки

Эмоциональный фон стабилен, настроение будет хорошим и ровным. Для многих Близнецов этот день станет началом серьезных романтических отношений; при этом очень важно не форсировать события, а спокойно наблюдать за их развитием.

Рак

Этот день едва ли принесет Ракам приятные сюрпризы и радующие душу события, однако и с серьезными неприятностями представителям этого знака едва ли придется столкнуться. Эмоциональный фон не отличается стабильностью, возможны резкие перепады настроения, проблемы в общении с самыми близкими людьми.

Краеугольным камнем семейных трудностей станет финансовый вопрос. Дело не столько в отсутствии денег, сколько в том, что окружающие не могут понять вашего отношения к ситуации, согласиться с вашими приоритетами и планами. Не проявляйте излишней мягкости, настаивайте на своем, но и доводы логики не оставляйте без внимания.

Лев

Львам стоит быть внимательнее к родственникам, особенно – представителям старшего поколения: конфликты с ними не исключены. Старайтесь не распоряжаться единолично бюджетом семьи, не делать крупных покупок, не посоветовавшись с домашними. Возможны финансовые потери, поломка ценных вещей.

Очень удачен день для новых знакомств, не исключено, что отношения будут развиваться в деловом ключе и способствовать вашему карьерному росту. Юных представителей знака ожидает романтическое увлечение, однако неплохо было бы сохранить здравый смысл и не кидаться в заманчивый омут новых отношений сразу.

Дева