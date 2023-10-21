«Смерти не боюсь»: актер Сэм Нил огорошил новостью о том, что его курс лечения от рака не дал результатов

76-летний Нил, звезда «Парка Юрского периода» и множества других популярных фильмов рассказал, что у него обнаружили так называемую ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому. Это разновидность неходжкинского рака крови.

Врачи говорят, что пациентов с таким диагнозом не более 2% от всех больных с раком крови.

Сэм откровенно рассказал, что после трех месяцев химиотерапии лечение перестало действовать. Доктора сменили терапию, чтобы попробовать «редкий противораковый препарат», и это принесло определенный успех. Прием препарата каждые две недели помог ему достичь ремиссии, но врачи сказали ему, что в конечном итоге он тоже перестанет быть эффективным.

«Я готов к этому», - сказал Нил.

«Я знаю, что болезнь во мне, что она никуда не делась, но меня это уже не особо интересует. Это вне моего контроля. Если вы не можете это контролировать, не ввязывайтесь в это», - добавил знаменитый актер.