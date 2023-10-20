Конец осени испортит жизнь трем знакам Зодиака

На первое место астролог поставил знак Зодиака Дева. Черная Луна, она же черная полоса, вошла в их знак, поэтому все будет складываться не так, как им хотелось бы в плане здоровья, любви, работы. Завистники могут вставлять им палки в колеса. Они могут оказаться в эпицентре сплетен. Могут возникать аллергии, порчи и другое.

Марс в соединении с Солнцем в Скорпионе принесет проблемы и Скорпионам. Они рискуют попасть в разного рода ДТП. Также им грозит разрыв отношений с близкими. Опасаться стоит и переломов, огнестрельного ранения, взрывов. Они будут находиться на грани.