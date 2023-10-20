«Такие аккаунты создаются не только в Ляэне-Вирумаа, но и по всей Эстонии. К сожалению, похоже, что это растущая тенденция, которой следуют молодые люди», - говорит Геттер Кангур, сотрудница веб-полиции, рассказывая об аккаунтах TikTok, где размещаются фотографии школьных учителей без их согласия. Исполняющий обязанности директора школы Кейла признает, что они также общаются с полицией, пишет Elu24.
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«СТРАХ И УЖАС ШКОЛЫ КЕЙЛА» ⟩ Учителей выставили на доску позора в TikTokis. Полиция: это недопустимо
26 сентября пользователь TikTok разместил первое видео под названием «Страх и ужас школы Кейла». На сегодняшний день в аккаунте размещено четыре видеоролика, самый популярный из которых посмотрели более 21 000 раз. В ролике показана учительница русского языка в школе Кейла. В комментариях обсуждается, страшный это учитель или нет. «Мне стало страшно, когда я ее увидел», - комментирует один пользователь.