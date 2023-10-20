Профессиональные перспективы не слишком благоприятны, есть опасность серьезных ошибок и просчетов. Нежелательно заключать сделки, брать на себя трудновыполнимые обязательства и обсуждать вопросы, касающиеся смены работы. Можно налаживать отношения в трудовом коллективе, формировать команды единомышленников для реализации новых проектов, обсуждать условия сотрудничества со старыми и новыми партнерами, пишет Дворец.
Гороскоп на 20 октября: Раки добьются хороших результатов, а Девам нужно сконцентрироваться на карьере
День характеризуется гармонией и стабильностью в личных отношениях, едва ли он будет связан со спорами и конфликтами. Влюбленных могут ожидать важные события, которые сыграют важную роль в их жизни. Стабильные пары убедятся в верности принятых решений и смогут приблизиться к достижению общей цели.
Овен
День связан с профессиональными трудностями. Придется менять свои привычки, подстраиваться под новый, более напряженный, рабочий ритм. Однако награда за приложенные усилия будет щедрой, и вы не пожалеете о том, что трудились в поте лица. Происки недоброжелателей заставят вас изменить свои планы, отказаться от реализации каких-то важных проектов, но звезды обязательно дадут вам возможность наверстать упущенное.
В личных отношениях воцаряется гармония, даже часто ссорившиеся пары будут наслаждаться затишьем после очередной бури. Настало время принимать решения, касающиеся будущего, и начинать двигаться в избранном направлении.
Телец
Профессиональные проблемы Тельцов столь серьезны, что представители данного знака могут задуматься о смене места работы или области деятельности. Не исключено получение деловых предложений, которые вас заинтересуют и покажутся весьма перспективными. Принимая решения, старайтесь руководствоваться только логикой и здравым смыслом: амбиции и честолюбие едва ли будут хорошими советчиками.
Обсудите свои проблемы с друзьями: вы получите хороший совет и ощутимую помощь в их решении. Родственники готовы оградить вас от любых трудностей, но едва ли решатся ограничить вашу свободу. Романтические отношения останутся гармоничными, если вы не поддадитесь мимолетным желаниям и устоите перед многочисленными соблазнами.
Близнецы
Близнецы склонны к излишней резкости суждений и высказываний, что может стать причиной серьезных проблем в общении. Конфликтные ситуации могут возникнуть как на работе, так и дома, и только от ваших действий зависит, каким будет их итог. Старайтесь быть внимательнее к тем, кто разделяет ваши интересы, по мере сил оказывает вам помощь; не бойтесь перестараться в выражении благодарности и симпатии.
Этот день не способствует раскрытию творческого потенциала, но вполне подходит для работы, требующей аккуратности и сосредоточенности. Высок жизненный потенциал, вам не грозит переутомление, хотя дел будет много.
Рак
Благоприятный день, характеризующийся ростом жизненного тонуса и стабильным эмоциональным фоном. Сегодня вы сможете добиться отличных результатов в любом деле, реализовать свои смелые замыслы и воплотить в жизнь оригинальные идей. Действовать, правда, придется самостоятельно, но едва ли это смутит вас – вы легко обойдетесь без помощников и союзников.
Сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических и семейных отношений. Выдающаяся интуиция поможет вам достичь взаимопонимания с близкими людьми, а умение спокойно обсуждать общие проблемы позволит избежать конфликтов. Оптимизм и хорошее настроение не покинут вас в течение всего дня.
Лев
Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Вы готовы самостоятельно принимать важные решения и знаете, где найти помощников для реализации новых идей. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.
Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений. Не жалейте времени на общение с членами семьи, они нуждаются в вашем внимании.
Дева
Нужно сконцентрироваться на вопросах карьеры, поскольку сегодня вам придется преодолевать нешуточные трудности на пути к цели. Хорошие результаты принесут переговоры с руководством или партнерами, влиятельными персонами. Возможны денежные поступления. Во всем, что касается расходов, прислушиваться нужно не только к своей интуиции, но и к мнению специалистов.
Довольно сложный день с точки зрения романтических отношений. Найти общий язык с любимым трудно, ваш избранник сосредоточен на собственных интересах и целях. Не стоит обижаться и грустить: вас ждет отличный отдых в компании друзей, новые впечатления, а вскоре – и внимание любимого человека.
Весы
Не принимайте поспешных решений, даже если речь идет о вещах, на ваш взгляд, малозначительных. Мелкие оплошности, допущенные в этот день, могут иметь серьезные последствия. Любое общение связано с трудностями, вдвойне сложно придется тем, кто надеялся в этот день найти новых союзников и помощников.
Не стоит рассчитывать на безусловную поддержку любимого человека, сегодня вы услышите в свой адрес скорее критику, чем похвалу. Серьезной угрозы стабильным романтическим отношениям нет, но вам следует воздержаться от опрометчивых поступков, непоследовательности в поведении.
Скорпион
Не стоит скромничать в желаниях – сегодня вы сможете добиться очень многого, если не прекратите движение вперед после первой же победы. Легко дается решение практических вопросов; во всем, что касается денег и имущества, вам просто нет равных. Интересные встречи позволят значительно расширить круг профессионального общения, укрепить деловые связи.
Романтические знакомства вполне вероятны, можно произвести благоприятное впечатление на человека, вызвавшего ваш интерес. Скорпионы, уже нашедшие свою «половинку», не смогут пожаловаться на недостаток внимания со стороны своего избранника, да и сами наверняка найдут способ порадовать его.
Стрелец
Вы рветесь в бой, не задумываясь о том, действительно ли сейчас необходимо прилагать героические усилия для достижения поставленной цели. Профессиональные перспективы хороши, однако искать ответы на все важные вопросы вам придется самостоятельно. Поступают интересные предложения, но принимать их можно лишь трезво оценив свои возможности. За новые дела браться с осторожностью и умеренным энтузиазмом.
Сложная ситуация складывается в личной жизни, разногласия с любимым человеком всерьез испортят вам настроение. Вернуть душевное равновесие поможет общение с друзьями – день подходит для небольших вечеринок и праздников, развлекательных мероприятий для узкого круга.
Козерог
Попытки провести время с пользой едва ли увенчаются успехом: неожиданные события помешают Козерогам реализовать свои планы на этот день. Не стоит отчаиваться – у вас остается прекрасная возможность порадовать себя, насладиться общением с близкими людьми, завести новые знакомства. Избегайте излишней самокритики и прислушивайтесь к своей интуиции, ее подсказки верны и полезны.
Звезды говорят о снижении жизненного потенциала и возможном ухудшении самочувствия. Велика вероятность мелких травм. Под влиянием позитивных тенденций находится сфера финансов, здесь возможны значительные перемены к лучшему.
Водолей
Водолеям стоит быть внимательнее к своему здоровью: сегодня жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен, не исключены недомогания. Звезды рекомендуют найти время для прогулки на свежем воздухе, но советуют не слишком удаляться от дома; любые путешествия требуют повышенной осторожности.
Достижение поставленной цели в любой сфере жизни сегодня для вас является выполнимой, хотя и после приложения некоторых усилий, задачей. Не отказывайтесь от общения с давними знакомыми, друзьями детства и юности: встреча после долгой разлуки будет не только приятной, но и во многих отношениях полезной. Некоторым Водолеям этот день даст возможность восстановить прерванные романтические отношения или исправить ошибки, которые стали причиной разлада с любимым человеком.
Рыбы
День насыщен событиями, скучать вам не придется. Массу интересных предложений получат представители творческих профессий, а также те, чья работа связана с разъездами и путешествиями. Новые знакомства и непринужденные беседы в неформальной обстановке позволят завязать деловые отношения, вы можете доверять старым партнерам, да и сомневаться в новых союзниках нет оснований.
Очень хорошим будет день для влюбленных, романтические настроения витают в воздухе, мечты сбываются, признаваться в своих чувствах в такой обстановке легко и приятно. Тех, кто находится в поисках своей «половинки», ожидают приятные встречи.