Гороскоп на 20 октября: Раки добьются хороших результатов, а Девам нужно сконцентрироваться на карьере

Близнецы

Близнецы склонны к излишней резкости суждений и высказываний, что может стать причиной серьезных проблем в общении. Конфликтные ситуации могут возникнуть как на работе, так и дома, и только от ваших действий зависит, каким будет их итог. Старайтесь быть внимательнее к тем, кто разделяет ваши интересы, по мере сил оказывает вам помощь; не бойтесь перестараться в выражении благодарности и симпатии.

Этот день не способствует раскрытию творческого потенциала, но вполне подходит для работы, требующей аккуратности и сосредоточенности. Высок жизненный потенциал, вам не грозит переутомление, хотя дел будет много.

Рак

Благоприятный день, характеризующийся ростом жизненного тонуса и стабильным эмоциональным фоном. Сегодня вы сможете добиться отличных результатов в любом деле, реализовать свои смелые замыслы и воплотить в жизнь оригинальные идей. Действовать, правда, придется самостоятельно, но едва ли это смутит вас – вы легко обойдетесь без помощников и союзников.

Сильно влияние позитивных тенденций в сфере романтических и семейных отношений. Выдающаяся интуиция поможет вам достичь взаимопонимания с близкими людьми, а умение спокойно обсуждать общие проблемы позволит избежать конфликтов. Оптимизм и хорошее настроение не покинут вас в течение всего дня.

Лев