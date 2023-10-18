FUCK YOU KAJA! ⟩ Полиция о новых скандальных автонаклейках: это несравнимо с акцией «Я русский» или поддержкой Палестины

Это далеко не все надписи, которые можно встретить на эстонских автомобилях, но одна из тех, которую активно обсуждали в соцсетях в конце прошлой недели. Она была замечена на заднем стекле автомобиля в Таллинне вместе с другой - Fuck Fuel Economy («К черту топливную экономику!»).

Комментарии под публикацией в Facebook-сообществе «Русскоязычная Эстония», где и появилась данная фотография, неоднозначные. Рита считает: «Если мозгов нет, то Кая виновата», Анна же попросила перевести, что там написано: «А то не очень ясно!» - сказала она. Действительно, не совсем понятно, про какую топливную экономику идет речь, если сейчас самая больная тема - автомобильный налог. Быть может, автомобилист наклеил ее, когда цены на топливо росли быстрее, чем грибы в лесу. Но главный вопрос, которые интересует большинство, какие меры приняла или примет полиция? Портал Limon.ee выяснил.

Но это еще не всё. Также по Эстонии колесят автомобили с другой наклейкой на эстонском языке - Meid on petetud - Eesti rahvas, ärgake! («Нас предали - люди Эстонии, очнитесь!» - с ссылкой на сайт сомнительного содержания, где публикуется альтернативная точка зрения об эстонской политике и мировом устройстве. Судя по всему, эти наклейки сохранились со времен пандемии коронавируса.

Комментирует прикладной эксперт Департамента полиции и погранохраны, старший комиссар Пяртель Прейнвальтс:

«Эти высказывания не попадают под какие-либо санкции. Тем не менее, здесь мы говорим об использовании довольно грубых формулировок в общественном пространстве, которые могут вызывать негативные эмоции у других людей. Если кто-то посчитает, что его чувства были задеты, то следует сообщить об этом в полицию, чтобы мы могли вмешаться и дать свою правовую оценку.

Также хотелось бы отметить, что наклейки с такими высказываниями невозможно сравнивать с акцией «Я русский» или, например, поддержкой Палестины».