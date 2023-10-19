В этот день могут произойти весьма неожиданные, но приятные события. Появляется возможность достичь профессиональных целей, пользуясь старыми связями и привлекая к своим делам заинтересованных помощников. Под влиянием звезд даже самые рассеянные люди становятся организованными, склонными к самодисциплине и рациональному использованию времени. Эта тенденция дает возможность навести порядок в делах, а потом отлично отдохнуть, обеспечив себе приток положительных эмоций, пишет Дворец.
Гороскоп на 19 октября: Овнам стоит отказаться от поездок, а Весам – позволить всему идти своим чередом
Семейные отношения прочны и надежны, даже в случае серьезных разногласий дело не дойдет до конфликта и ссоры. Женщинам стоит избегать сплетен, мужчинам – отказаться от участия в сомнительных мероприятиях. Жизненный потенциал высок, энергия и оптимизм позволят с честью преодолеть любые испытания.
Овен
Воздержитесь от поездок: сегодня они могут оказаться не только неприятными, но и опасными. Контакты с сомнительными особами тоже не приведут ни к чему хорошему; лучше отдать предпочтение своему обычному окружению, повидать старых знакомых, уделить внимание близким. Вы легко поддаетесь на провокации и даже не пытаетесь сопротивляться соблазнам. Звезды обещают уберечь вас от серьезных потрясений, но не гарантируют, что день пройдет абсолютно спокойно.
Финансовые вопросы лучше решать самостоятельно, да и покупки окажутся более удачными, если по магазинам вы отправитесь в одиночку. А вот для занятий спортом и активного отдыха лучшей компании, чем давние и надежные друзья, не найти.
Телец
Прекрасный день для работы – ваши деловые качества найдут себе достойное применение, успехи могут быть поистине грандиозными. Что бы ни предпринимали недоброжелатели, навредить вам они не в силах: ваши союзники влиятельны и сильны, а помощники – старательны и послушны. Вы не поддаетесь чужому влиянию, и легко одерживаете верх в спорах, не прибегая при этом к грубости и агрессии.
Ваш авторитет в семье возрастает, даже представители старшего поколения готовы прислушаться к вашему мнению. Общение с любимым человеком приносит радость, возможны приятные сюрпризы, совместные развлечения, которые порадуют вас обоих.
Близнецы
Непростой день. Придется приложить нешуточные усилия для решения даже самых простых задач. Сложные и важные дела лучше отложить, поскольку вероятность ошибок весьма высока. К счастью, в вашем окружении найдутся люди, которые помогут принять верное решение, удержат от опрометчивых поступков, дадут хороший совет. Вы настроены слишком критично по отношению к родственникам и порой провоцируете ссоры; постарайтесь удержаться от обидных высказываний: конфликты никому не пойдут на пользу.
Финансовая ситуация благоприятна, расходы будут умеренными. Поднять настроение поможет небольшое путешествие, которое сложится вдвойне удачно, если вам составит компанию любимый человек. Нежелательны серьезные физические нагрузки, противопоказана утомительная работа.
Рак
Благоприятный день. Единственное, от чего звезды настойчиво рекомендуют отказаться, это дальние поездки. В профессиональной сфере происходят перемены к лучшему, у вас появляется возможность доказать свое превосходство над конкурентами. Недоброжелатели не смогут вам навредить, даже самые коварные их планы вы разрушите легко и непринужденно. Возможно получение интересных предложений от давних деловых партнеров; помните, что сегодня вы можете диктовать свои условия.
В личной жизни не произойдет значительных перемен, хотя принять важное и непростое решение вам все же придется. У многих представителей знака появится повод для праздника. День вполне подходит для приема гостей или дружеской вечеринки.
Лев
Снижается способность противостоять вредным влиянием извне, вы становитесь очень уязвимы и обидчивы. Особенно сложно найти общий язык с близкими людьми, которые не скупятся на критические замечания – хоть и конструктивные, но не слишком приятные. Преодолеть трудности в отношениях с любимым человеком поможет чувство юмора, а вот со старшими родственниками поладить так и не удастся.
Вероятны финансовые проблемы, придется отказаться от некоторых запланированных покупок и развлечений, чтобы не остаться на мели. Нежелательно нарушать сложившиеся традиции, касающиеся отдыха и проведения досуга: новые впечатления могут оказаться не слишком приятными.
Дева
Девы преисполнены осторожности и здравого смысла, а потому недооценивают некоторые открывающиеся перед ними возможности. Между тем, готовность пойти на небольшой риск очень пригодилась бы представителям данного знака, особенно тем, кто занимается коммерческой деятельностью. Для общения, даже в высшей степени делового, выбирайте окрыто-дружелюбный тон, не бойтесь пренебречь формальностями.
В поездках следует соблюдать осторожность, особенно если вы путешествуете вместе с любимым человеком. Не злоупотребляйте алкоголем, держите под контролем свои вредные привычки – здоровье надо поберечь.
Весы
Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиями идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее – последствия этого могут быть весьма печальными. Причиной споров с любимым человеком станет разница в планах на будущее, а также во взглядах на жизнь в целом. Реальный шанс улучшить отношения представится тем, кто готов пожертвовать своими планами ради блага близких людей.
Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна. Появляется возможность подняться на новую ступень карьерной лестницы и одержать верх над конкурентами, не прибегая к нечестным методам.
Скорпион
День удачный, лишь состояние финансовых дел омрачает благоприятную во всех отношениях картину. Откажитесь от необдуманных покупок и наслаждайтесь жизнью – у вас есть все шансы реализовать свои идеи и планы, преуспеть в работе, добиться хороших результатов в разнообразных делах. Очень хорошо складываются отношения с начальством; воспользуйтесь этим, если хотите обсудить вопрос повышения заработной платы.
Семейные дела потребует внимания, но все проблемы будут разрешены, если вы сохраните внутреннее спокойствие и будете действовать в соответствии со своими жизненными принципами. В поездках возможны новые знакомства.
Стрелец
Дела идут неплохо, но Стрельцы подвержены перепадам настроения, а это значит, что поладить с окружающими представителям этого знака будет непросто. Пришло время учиться терпению, миролюбию и сдержанности – награда за приложенные в усилия будет очень щедрой!
Старайтесь не слишком увлекаться физическими нагрузками и вообще утомительной работой: переутомление не исключено. Вас порадует поддержка членов семьи, безусловное понимание старших родственников. У многих представителей знака появится повод для праздника.
Козерог
День подходит для заключения сделок и решения финансовых вопросов. Наиболее значительных профессиональных успехов удастся достичь благодаря умению ладить с людьми, находить общий язык даже с теми, кто недавно считал себя вашим врагом. Рискованные предприятия окажутся успешными, если именно вы возьмете на себя решение наиболее важных вопросов, станете предводителем группы единомышленников.
Очень сильны позитивные тенденции в сфере романтических отношений. Однако не исключены увлечения, которые могут представлять угрозу для уже существующих связей; семейным Козерогам совершенно необходимо противостоять соблазнам и избегать любых интрижек.
Водолей
Сложный день с точки зрения общения, высока вероятность конфликтов с малознакомыми людьми, представителями сферы услуг. Нежелательны встречи с давними знакомыми, которых вы давно не видели: человек, некогда считавшийся вашим другом, может оказаться тайным недоброжелателем. Финансовое положение несколько улучшится; можно рассчитывать на возвращение долга или приятный подарок.
Утро будет довольно напряженным, а вот во второй половине дня в семье воцарится гармония. Романтическое свидание окажется очень приятным, если вы не побоитесь отступить от сложившихся традиций и испытать нечто совершенно новое. Вероятны удачные поездки, как запланированные так и совершенно неожиданные.
Рыбы
Влияние неблагоприятных тенденций умеренно, и в минимальной степени оно скажется на тех, кто готов провести день спокойно, отказаться от рискованных затей и непродуманных поступков. Весьма вероятны серьезные проблемы в общении с малознакомыми людьми, да и старые приятели, неожиданно напомнившие о себе, не порадуют. Зато встреча с любимым человеком наверняка поднимет вам настроение, перемены в романтических отношениях будут значительными и приятными.
Жизненный тонус имеет тенденцию к снижению, не исключены легкие недомогания. Отдых на природе будет способствовать улучшению самочувствия, если вам составят компанию друзья. Финансовая картина благоприятна.