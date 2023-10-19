Гороскоп на 19 октября: Овнам стоит отказаться от поездок, а Весам – позволить всему идти своим чередом

Семейные отношения прочны и надежны, даже в случае серьезных разногласий дело не дойдет до конфликта и ссоры. Женщинам стоит избегать сплетен, мужчинам – отказаться от участия в сомнительных мероприятиях. Жизненный потенциал высок, энергия и оптимизм позволят с честью преодолеть любые испытания.

Овен

Воздержитесь от поездок: сегодня они могут оказаться не только неприятными, но и опасными. Контакты с сомнительными особами тоже не приведут ни к чему хорошему; лучше отдать предпочтение своему обычному окружению, повидать старых знакомых, уделить внимание близким. Вы легко поддаетесь на провокации и даже не пытаетесь сопротивляться соблазнам. Звезды обещают уберечь вас от серьезных потрясений, но не гарантируют, что день пройдет абсолютно спокойно.

Финансовые вопросы лучше решать самостоятельно, да и покупки окажутся более удачными, если по магазинам вы отправитесь в одиночку. А вот для занятий спортом и активного отдыха лучшей компании, чем давние и надежные друзья, не найти.

Телец

Прекрасный день для работы – ваши деловые качества найдут себе достойное применение, успехи могут быть поистине грандиозными. Что бы ни предпринимали недоброжелатели, навредить вам они не в силах: ваши союзники влиятельны и сильны, а помощники – старательны и послушны. Вы не поддаетесь чужому влиянию, и легко одерживаете верх в спорах, не прибегая при этом к грубости и агрессии.