Павел Глоба раскрыл, кому нужно бежать за лотерейными билетами

В жизни нескольких знаков Зодиака уже в октябре должны произойти счастливые события.
Близнецам астролог пообещал достижение целей и исполнение сокровенных желаний. Они станут настоящими счастливчиками, поскольку везение будет распространятся как на финансовую сферу, так и на личную жизнь: у представителей знака появится шанс встретить свою настоящую вторую половину.
Раков ожидают финансовые поступления. Представителям знака можно смело закупаться лотерейными билетами - выигрыш более чем вероятен. Кроме этого, деньги можно будет получить и на работе - ожидаются прибавка к зарплате или премия.
Для Скорпионов финансовые поступления не будут связаны с удачным стечением обстоятельств. Деньги они получат как результат своего упорного труда в предшествующий период, но придется чуть поднажать.