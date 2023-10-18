Павел Глоба раскрыл, кому нужно бежать за лотерейными билетами

Близнецам астролог пообещал достижение целей и исполнение сокровенных желаний. Они станут настоящими счастливчиками, поскольку везение будет распространятся как на финансовую сферу, так и на личную жизнь: у представителей знака появится шанс встретить свою настоящую вторую половину.

Раков ожидают финансовые поступления. Представителям знака можно смело закупаться лотерейными билетами - выигрыш более чем вероятен. Кроме этого, деньги можно будет получить и на работе - ожидаются прибавка к зарплате или премия.