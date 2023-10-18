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Павел Глоба раскрыл, кому нужно бежать за лотерейными билетами

Limon.ee
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Лотерейный билет. Иллюстративное фото
Лотерейный билет. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В жизни нескольких знаков Зодиака уже в октябре должны произойти счастливые события.

Близнецам астролог пообещал достижение целей и исполнение сокровенных желаний. Они станут настоящими счастливчиками, поскольку везение будет распространятся как на финансовую сферу, так и на личную жизнь: у представителей знака появится шанс встретить свою настоящую вторую половину.

Раков ожидают финансовые поступления. Представителям знака можно смело закупаться лотерейными билетами - выигрыш более чем вероятен. Кроме этого, деньги можно будет получить и на работе - ожидаются прибавка к зарплате или премия.

Для Скорпионов финансовые поступления не будут связаны с удачным стечением обстоятельств. Деньги они получат как результат своего упорного труда в предшествующий период, но придется чуть поднажать.

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