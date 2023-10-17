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Три знака Зодиака будут преследовать неудачи всю неделю: кому не повезет

Limon.ee
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Неудача. Фото иллюстративное.
Неудача. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых могут столкнуться с трудностями и неудачами на неделе с 16 до 22 октября.

Рожденные под этими знаками люди рискуют ощутимо подпортить себе жизнь и потом долго бороться с последствиями, пишет Униан.

Неделя потребует от представителей знака Овен особой осторожности, чтобы избежать излишней агрессии в общении с коллегами. Также астрологи советуют Овнам в указанный период постараться уделить больше внимания близким, чтобы не нарваться на серьезные проблемы в отношениях. Есть риск разрыва длительных связей по неосторожности.

Ощутить внутреннее бурление и конфликты в указанный период могут Близнецы. Им очень важно будет наладить баланс между своими собственными желаниями и потребностями окружающих. Также Близнецам рекомендуется обратить внимание на свое физическое и эмоциональное благополучие.

Осторожность в финансовых вопросах на этой неделе советуют проявить Скорпионам. Им лучше как следует сосредоточиться на управлении своим бюджетом и стараться избегать излишних трат. Конфликты возможны у них и в личных отношениях. Скорпионам следует быть более сдержанными и рассудительными.

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