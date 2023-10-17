Три знака Зодиака будут преследовать неудачи всю неделю: кому не повезет

Рожденные под этими знаками люди рискуют ощутимо подпортить себе жизнь и потом долго бороться с последствиями, пишет Униан.

Неделя потребует от представителей знака Овен особой осторожности, чтобы избежать излишней агрессии в общении с коллегами. Также астрологи советуют Овнам в указанный период постараться уделить больше внимания близким, чтобы не нарваться на серьезные проблемы в отношениях. Есть риск разрыва длительных связей по неосторожности.

Ощутить внутреннее бурление и конфликты в указанный период могут Близнецы. Им очень важно будет наладить баланс между своими собственными желаниями и потребностями окружающих. Также Близнецам рекомендуется обратить внимание на свое физическое и эмоциональное благополучие.