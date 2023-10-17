Будут купаться в деньгах: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которые сорвут куш в конце октября

Известный астролог, писатель и предсказатель Павел Глоба предрек большую денежную удачу в конце октября 2023 года двум представителям зодиакальных созвездий. Жизнь двух знаков Зодиака кардинально изменится в лучшую сторону.
Тельцы
Представителям земного знака стоит принять неожиданное предложение, которое будет касаться новой работы или интересного проекта. Павел Глоба считает, что участие в авантюре улучшит материальное состояние, а также принесет в жизнь новые знакомства, которые сыграют в жизни огромную роль. Доверьтесь переменам, они сделают вашу жизнь лучше.
Раки
Представители водного знака могут получить долгожданное продвижение по карьерной лестнице. Повышение решит старые проблемы и укажет верный путь. Павел Глоба считает, что благоприятный период для Раков продлится до конца 2023 года. Постарайтесь за это время решить все сложные вопросы.