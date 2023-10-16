Максим Галкин покидает Израиль и объяснил почему: реакция пользователей Сети

«Удачи вам в вашем творчестве, всегда восхищалась вами с Аллой..Мир Израилю и Украине»,

«Рига, Латвия, все мы ждем вас. Берегите себя!»,

«Повод свалить теперь из Израиля. Концерты превыше всего»,

- пишут в комментариях.