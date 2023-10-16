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Максим Галкин покидает Израиль и объяснил почему: реакция пользователей Сети

Limon.ee
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Максим Галкин в передаче Slavenības. Bez filtra
Максим Галкин в передаче Slavenības. Bez filtra Фото: Ekrānuzņēmums

Известный шоумен Максим Галкин, который эмигрировал в Израиль вместе с женой и детьми, подтвердил свои запланированные концерты за рубежом - на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании, пишут Факты.

Об этом он сказал в коротком видеообращении в Instagram.

«Установилась у нас погода, и это единственное, что радует во всем происходящем. Это тот редкий случай, когда о непогоде в Израиле узнали во всем мире, поскольку в связи с этим была отложена наземная операция в Секторе Газа», - сообщил он, добавив, что многие авиакомпании уже летают в страну.

Полетит ли с Галкиным Пугачева и их дети, мужчина не сообщил.

Обращение встретило живой отклик в Сети. И если большинство корреспондентов желали Максиму удачи и приглашали на концерты в свои города, то хейтеры обвинили в желании сбежать из Израиля под благовидным предлогом.

«Удачи вам в вашем творчестве, всегда восхищалась вами с Аллой..Мир Израилю и Украине»,

«Рига, Латвия, все мы ждем вас. Берегите себя!»,

«Повод свалить теперь из Израиля. Концерты превыше всего»,

- пишут в комментариях.

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