Максим Галкин покидает Израиль и объяснил почему: реакция пользователей Сети

Известный шоумен Максим Галкин, который эмигрировал в Израиль вместе с женой и детьми, подтвердил свои запланированные концерты за рубежом - на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании, пишут Факты.
Об этом он сказал в коротком видеообращении в Instagram.
«Установилась у нас погода, и это единственное, что радует во всем происходящем. Это тот редкий случай, когда о непогоде в Израиле узнали во всем мире, поскольку в связи с этим была отложена наземная операция в Секторе Газа», - сообщил он, добавив, что многие авиакомпании уже летают в страну.
Полетит ли с Галкиным Пугачева и их дети, мужчина не сообщил.
Обращение встретило живой отклик в Сети. И если большинство корреспондентов желали Максиму удачи и приглашали на концерты в свои города, то хейтеры обвинили в желании сбежать из Израиля под благовидным предлогом.
«Удачи вам в вашем творчестве, всегда восхищалась вами с Аллой..Мир Израилю и Украине»,
«Рига, Латвия, все мы ждем вас. Берегите себя!»,
«Повод свалить теперь из Израиля. Концерты превыше всего»,
- пишут в комментариях.