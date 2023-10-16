Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 октября 2023 года

Зачастую полезно знать, что ждет нас в будущем. Что касается настроения и энергетики звезд, то по мнению Павла Глобы такие знания никогда лишними не будут. Советы астролога укажут вам верный путь в период с 16 по 22 октября, пишет Dailyhoro.
О мыслях, советах и наставлениях эксперта рассказал портал Megagoroskop, а астрологи сайта dailyhoro дополнили данную информацию, чтобы вы получили максимум полезных рекомендаций. Если вы хотите в эти семь дней иметь как можно больше побед на любовном или финансовом фронте, то вам поможет этот гороскоп. Больше всего нужно опасаться эмоциональных качелей. Ранее мы рассказывали, чем они опасны и как они влияют на ауру. Сейчас, когда Венера слаба, лучше не допускать перепадов резких настроения.
Овен
С 16 по 22 октября у Овнов может настать период, когда жизнь сама будет указывать верный путь к счастью, свободе и богатству. В это время лучше как можно чаще доверять своему внутреннему «я», называемому интуицией. Важно обращать внимание на любые мелочи, происходящие вокруг, но не зацикливаться на них. Если Овнам кто-то будет говорить обидные слова или делать им больно, им лучше не думать об этом слишком много.
Телец
Согласно гороскопу, Тельцы смогут довольно быстро достичь успеха, но удача может периодически срываться с поводка и убегать прочь. Удержать ее поможет борьба с эгоизмом. Из-за него на этой неделе году могут быть одни проблемы, которые перебьют все достижения. Да, в бизнесе или на работе нужно думать о себе, но точно не в семейной жизни и не в отношениях со второй половинкой.
Близнецы
Представителям данного Знака Зодиака особую удачу принесет добро и любовь в сердце. Нужно постараться примириться с теми, кого Близнецы сейчас считают своими врагами. Недаром говорят, что злейший враг может стать близким другом — нужно лишь найти правильные точки соприкосновения. Астрологи советуют идти по этому пути, чтобы старания Близнецов были вознаграждены большой удачей.
Рак
Ракам Вселенная подарит удачу в бизнесе, делах, работе и финансах. В соответствии с гороскопом, грядущий этап может стать для них временем дорогостоящих приобретений и незабываемых приятных эмоций. С 16 по 22 октября для Раков будет работать одно очень важное правило — как поработали, так и отдохнули. Чем меньше они станут лениться и откладывать важные дела на потом, тем лучше для них.
Лев
Львам нужно быть честными с окружающими и с самими собой. Эти семь дней принесут удачу в плане обретения самих себя и поиске новых хобби. Словом, данный период будет очень продуктивным и интересным, но лишь для тех Львов, которые умеют смотреть на вещи трезво, а не через розовые очки. Пришло время признаться себе в своей слабости и направить вектор силы в нужное русло.
Дева
Девам период с 16 по 22 октября эксперты рекомендуют провести в укромном месте, наблюдая за происходящим вокруг. Если эти люди будут уверены в том, что можно протянуть руку и без опасений забрать то, что они заслужили, то нужно действовать. Необходимо выжидать удобный момент для «нападения», словно хищник. Рискованные Девы могут потерять всё, ради чего трудились долгие недели или даже месяцы.
Весы
Гороскоп прогнозирует Весам благоприятное время. Весы могут найти, наконец, свою любовь или укрепить уже существующие отношения. Период с 16 по 22 число год будет очень положителен для планирования свадеб и любовных признаний. Весам точно не стоит стесняться говорить людям то, что думаете о них, если, конечно, эти мысли положительны. В противном случае лучше молчать, чтобы не нарушить идиллию.
Скорпион
Настало время, когда трудности любого характера могут быть преодолены при помощи мудрости. Гороскоп советует использовать Скорпионам накопленные знания и опыт для того, чтобы предотвращать появление проблем в различных сферах жизни. Сейчас лучше думать дважды или даже трижды, прежде чем совершать тот или иной важный шаг. Астролог рекомендует также поменьше злиться на людей, особенно на самых близких.
Стрелец
Звезды на стороне Стрельцов. Данный период будет весьма изменчивым и неоднозначным временем, однако ситуация может чаще изменяться в положительную сторону. По прогнозу астрологов стабильность и спокойствие ждут тех Стрельцов, которые будут принимать себя и весь мир таким, какой он есть. Не нужно строить иллюзий, уходить с головой в мечтания. Важно действовать, тогда удача станет ближе.
Козерог
Козерогам следует обратить внимание на здоровье и эмоции. Нужно попробовать привести себя в форму, чтобы в будущем и сейчас обрести любовь, финансовый успех и хорошее настроение. Эти семь дней звезды окрасят для Козерогов в цвета удачи, если только люди данного Знака докажут самим себе, что искренне желают стать более успешными, богатыми и найти свою вторую половинку.
Водолей
Водолеям астрологи советуют надеяться только на самих себя, иначе чужие советы и помощь могут принести в их жизнь новые проблемы. Вместо того, чтобы заменять одну проблему другой, можно избавиться от них вовсе. Лучше пока не просить никого о поддержке. Если кто-то сам решит помочь, лучше вовремя поблагодарить человека. Не исключено, что от Водолеев потребуют помощи те, кто ранее оказывал поддержку.
Рыбы
Рыбам период с 16 по 22 число может подарить много счастья, причем не только финансового, но и любовного. Найти верный путь вам помогут близкие люди. Важно не пропускать мимо ушей советы тех, кто старше и опытнее. Конечно, итоговое решение всегда за Рыбами, но лучше позволить себе быть более гибкими. Звезды смогут помочь людям данного Знака, если только они сами захотят этого всем сердцем.