Гороскоп Павла Глобы на неделю с 16 по 22 октября 2023 года

Близнецы

Представителям данного Знака Зодиака особую удачу принесет добро и любовь в сердце. Нужно постараться примириться с теми, кого Близнецы сейчас считают своими врагами. Недаром говорят, что злейший враг может стать близким другом — нужно лишь найти правильные точки соприкосновения. Астрологи советуют идти по этому пути, чтобы старания Близнецов были вознаграждены большой удачей.

Рак

Ракам Вселенная подарит удачу в бизнесе, делах, работе и финансах. В соответствии с гороскопом, грядущий этап может стать для них временем дорогостоящих приобретений и незабываемых приятных эмоций. С 16 по 22 октября для Раков будет работать одно очень важное правило — как поработали, так и отдохнули. Чем меньше они станут лениться и откладывать важные дела на потом, тем лучше для них.

Лев

Львам нужно быть честными с окружающими и с самими собой. Эти семь дней принесут удачу в плане обретения самих себя и поиске новых хобби. Словом, данный период будет очень продуктивным и интересным, но лишь для тех Львов, которые умеют смотреть на вещи трезво, а не через розовые очки. Пришло время признаться себе в своей слабости и направить вектор силы в нужное русло.

Дева