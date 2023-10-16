Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: кого ждет профессиональный рост?

Близнецы

Не стоит торопиться, даже если кажется, что события вынуждают к этому. Чрезвычайно важна самоорганизация - именно благодаря ей вы не только справитесь с массой дел, но и сможете прекрасно отдохнуть, совершить небольшое путешествие или просто сменить обстановку. Старые друзья окажут поддержку в сложной ситуации, а их советы помогут решить некоторые проблемы личной жизни.

В расходах нужна умеренность - сегодня вы склонны руководствоваться не здравым смыслом, а мимолетными желаниями, что не лучшим образом сказывается на состоянии кошелька.

Рак

Этот день подходит для завершения дел, решения старых проблем и подведения итогов. Не торопитесь браться за новые проекты - их реализация будет связана с некоторыми трудностями и потребует больше времени, чем вы ожидали. Вероятны крупные денежные поступления, можно рассчитывать на возврат долгов. Укрепляются деловые отношения, есть шанс договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, но подписывать договора рано.

Порадуют встречи с друзьями и старыми знакомыми. Близкие готовы на многое, чтобы избавить вас от лишних хлопот и тревог. В отношениях с любимым человеком проблем не возникнет, если вы будете терпеливы и не утратите здравого смысла. Жизненный потенциал высок, проблемы со здоровьем маловероятны.

Лев