Гороскоп на 16 октября для всех знаков Зодиака: кого ждет профессиональный рост?

Этот день будет в равной степени удачным как для тех, кто следует каждой букве заранее составленного плана, так и для любителей импровизаций. Единственное обязательное условие успеха - разборчивость в контактах. Соблазн увеличить свои доходы, приняв участие в сомнительных с моральной и юридической точки зрения проектах, будет очень велик, но столь же велика и вероятность не получить ожидаемой прибыли, а самому стать жертвой мошенников.
Во всех сферах жизни лучше воздержаться от экспериментов и отдать предпочтение проверенным методам действий. Нежелательно выяснять отношения с любимым человеком или посвящать весь день обдумыванию существующих в этой области проблем. Своевременный отдых и приятные эмоции позволят по-иному взглянуть на вещи, понять, что трудности отнюдь не являются непреодолимыми.
Овен
Не переоценивайте своих возможностей, этот день будет вполне хорош, если вы не станете браться за все дела сразу. Во всем, что касается профессиональной деятельности, будут очень полезными планирование и строгое соблюдение графика. Руководителям следует быть требовательными к подчиненным, на переговорах с деловыми партнерами можно занять жесткую позицию - так вы сможете защитить свои интересы.
Общение с друзьями и любимым человеком будет приятным и очень полезным, нежелательно много времени проводить в одиночестве - вас будут одолевать тревоги и не самые приятные размышления. Не принимайте близко к сердцу критические замечания родственников, уверенность в собственной правоте избавит вас от напрасных волнений.
Телец
Больших успехов смогут добиться представители творческих профессий, новые перспективы откроются перед теми, кто учится или повышает профессиональную квалификацию. Можно приобретать бытовую технику или инструменты, любые вещи, необходимые вам для работы. Финансовая ситуация пока непроста, но есть вероятность ее скорого улучшения. День подходит для профессиональных и дружеских встреч; откровенный разговор поможет решить многие вопросы.
Можно решить проблемы личного характера, наладить отношения с любимым человеком. Желательно воздерживаться от посещения сомнительных увеселительных заведений и знакомств с легкомысленно настроенными особами.
Близнецы
Не стоит торопиться, даже если кажется, что события вынуждают к этому. Чрезвычайно важна самоорганизация - именно благодаря ей вы не только справитесь с массой дел, но и сможете прекрасно отдохнуть, совершить небольшое путешествие или просто сменить обстановку. Старые друзья окажут поддержку в сложной ситуации, а их советы помогут решить некоторые проблемы личной жизни.
В расходах нужна умеренность - сегодня вы склонны руководствоваться не здравым смыслом, а мимолетными желаниями, что не лучшим образом сказывается на состоянии кошелька.
Рак
Этот день подходит для завершения дел, решения старых проблем и подведения итогов. Не торопитесь браться за новые проекты - их реализация будет связана с некоторыми трудностями и потребует больше времени, чем вы ожидали. Вероятны крупные денежные поступления, можно рассчитывать на возврат долгов. Укрепляются деловые отношения, есть шанс договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, но подписывать договора рано.
Порадуют встречи с друзьями и старыми знакомыми. Близкие готовы на многое, чтобы избавить вас от лишних хлопот и тревог. В отношениях с любимым человеком проблем не возникнет, если вы будете терпеливы и не утратите здравого смысла. Жизненный потенциал высок, проблемы со здоровьем маловероятны.
Лев
Львы менее, чем обычно, уверены в себе, чем смогут воспользоваться их недоброжелатели, недобросовестные коллеги и сомнительные деловые партнеры. Сомнения одолевают даже тех, кому, в общем, не на что жаловаться, заставляя видеть события в мрачном свете. Между тем, позитивный настрой очень важен для достижения поставленных целей, и чем раньше вы возьмете себя в руки, тем лучших результатов добьетесь.
Этот день хорош для тех, кто учится или занимается исследованиями любого рода. Благоприятное стечение обстоятельств поможет вам составить верное представление о сложившейся ситуации, лучше понять близких людей и себя. Настойчивость и целеустремленность помогут добиться желаемого тем, кто стремится к переменам в личной жизни.
Дева
Очень хороши профессиональные перспективы этого дня. Вы сможете многого добиться благодаря умению использовать любую полученную информацию и полагаться на здравый смысл и логику там, где другие совершают ошибки, действуя под влиянием эмоций. Вероятно появление новых деловых партнеров, влиятельных покровителей или инвесторов. Можно предлагать нововведения, выступать с инициативами, заниматься долгосрочным планированием.
Несколько хуже ситуация в семье, где взаимные претензии растут как снежный ком, а ваши поступки, увы, лишь способствуют этому. Любимый человек сможет понять, каковы подлинные причины многих ваших поступков, простить ранее совершенные вами ошибки; в такой ситуации и вам следует проявить снисходительность.
Весы
Позитивные тенденции сегодня выражены достаточно сильно, что способствует скорейшему решению самых разных проблем как в профессиональной, так и в личной сфере. К вашему мнению готовые прислушаться все, в том числе и высокопоставленные особы; именно поэтому вам удастся найти не только надежных помощников, но и влиятельных покровителей. Прекрасный день для проведения деловых переговоров, заключения сделок.
В этот день можно изменить к лучшему и личную жизнь, проявив инициативу при знакомствах. Вы прекрасно проведете время в кругу друзей и близких, но и посещение многолюдных мероприятий оставит приятное впечатление. Жизненный потенциал высок, вы не испытываете недостатка ни в интересных идеях, ни в энергии, необходимой для их реализации.
Скорпион
Этот день принесет вам большие успехи и позволит приблизиться к достижению давно поставленных целей. Влияние позитивных тенденций ощущается как в профессиональной, так и в личной сфере, благодаря чему в течение всего дня вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Жизненный потенциал достаточно высок, легко дается решение разнообразных проблем, ситуации, требующие находчивости и изобретательности, не приводят вас в замешательство.
Сегодня можно и начинать новые романтические отношения, и менять к лучшему уже существующие. Эмоции и здравый смысл находятся в равновесии, не возникает поводов для волнений и тревог. В отношениях с младшими родственниками очень важны корректность и чувство такта.
Стрелец
Это во многих отношениях удачный день, приятный и легкий. Достижение поставленных целей дается легко, и даже если недавние союзники откажут вам в помощи, ваши планы будут реализованы. Возможно получение денег из неожиданного источника, не исключены ценные подарки, возвращение долгов. Прекрасный день для покупок, обустройства дома, обновления гардероба.
Счастье в любви уже не представляется чем-то недостижимым, перспективы развития романтических отношений очень хороши. Этот день будет щедрым на знакомства и увлечения, вероятна встреча с человеком, который надолго завладеет вашими мыслями.
Козерог
Не торопитесь принимать важные, требующие больших перемен решения, какой бы области жизни они ни касались. Сегодня важно сохранить достигнутое, помешать недоброжелателям разрушить то, что вы создавали с большим трудом. В наибольшей степени это актуально в сфере романтических отношений: случайно оброненное слово может разрушить взаимное доверие в паре, и даже в самых прочных союзах будет ощущаться некоторая неуверенность. Поддержку можно получить от друзей и старших родственников, о своих проблемах следует рассказывать только по-настоящему близким людям.
День подходит для инвестиций, решения финансовых вопросов, заключения договоров. Вероятны значительные расходы, связанные с ремонтом, приобретением предметов интерьера и бытовой техники. Можно рассчитывать на возвращение старых долгов.
Водолей
Хороший день; влияние позитивных тенденций ощущается во всех сферах жизни, происходящие события радуют, совпадения оказываются удачными. День принесет приятные сюрпризы. Могут напомнить о себе старые друзья, появится возможность повидаться с людьми, которых вы давно не видели. Возможно получение ценных подарков или выгодное приобретение дорогих вещей.
Это не самый подходящий день для светских развлечений, посещения общественных собраний. В обществе близких друзей и любимого человека скучать не придется, да и родственники найдут способ поднять вам настроение. Жизненный потенциал высок, перегрузки вам не страшны.
Рыбы
Сегодня вы сможете продемонстрировать окружающим завидные деловые качества и умение творчески подходить к решению любой задачи. Велика вероятность профессионального роста, получения разнообразных поощрений; появляются и новые обязанности, но с ними вы справляетесь без особых хлопот. День подходит для заключения сделок, обсуждения финансовых вопросов, составления планов на будущее.
Семейные и романтические отношения гармоничны, влияние негативных тенденций минимально. Не придется прикладывать усилий, чтобы преодолеть трудности в романтических отношениях или завоевать расположение симпатичного вам человека. Хорошо сложатся поездки. Чрезмерные физические нагрузки нежелательны, как и любые нарушения привычного режима дня.