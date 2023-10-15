Гороскоп на 15 октября: кого ждут ссоры и испытания, а кого – удача

Близнецы

Профессиональные хлопоты заметно осложнят жизнь Близнецам, и дело не только в новых делах, но и в необходимости исправлять ошибки, допущенные ранее, бороться с последствиями собственного легкомыслия. Ваша целеустремленность принесет неплохие плоды, но к ней совершенно необходимо добавить также терпение и готовность к компромиссам. На переговорах можно обсуждать финансовые вопросы, а вот разделения обязанностей касаться не стоит, как и строить планы, относящиеся к долгосрочному сотрудничеству.

Не так просто найти общий язык с любимым человеком, к тому же Близнецы сегодня предпочитают не говорить о накопившихся проблемах и претензиях, а лишь молчаливо обижаться или пытаться скрыть свои эмоции. Это не способствует ни улучшению настроения, ни гармонии в отношениях.

Рак

Возможны разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостями, но и от себя не требуйте слишком многого – этот день можно провести весьма приятно, если на время забыть о тех проблемах, решить которые немедленно невозможно. Вы будете душой любой компании, но поступите мудро, если не станете давать любимому человеку поводов для ревности.