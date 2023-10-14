Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября для всех знаков Зодиака

Близнецы

Для отношений неделя довольно удачная, но Близнецы такие Близнецы… Вас может поманить ветер перемен, и к концу недели вы можете возжелать свободы. Если ваши отношения крепки и человек вам дорог, сначала хорошо подумайте, действительно ли вам так надо все бросить или это просто мимолетное настроение?

Рак

Раков может захватить какая-то идея, ради которой они решат оставить то, что есть. Но это как раз тот случай, когда не стоит менять синицу в руке на журавля в небе. Синица вам еще хорошо послужит, а журавля пока оставьте светлой мечтой, к реализации которой можно будет приступить в чуть более благоприятное время.

Лев

Львы будут раздражаться по пустякам до такой степени, что пустяки покажутся нерешаемой проблемой. Не стоит этого делать, зато стоит помнить о том, что люди не обязаны оправдывать ваши ожидания. Это время подходит для планирования и для укрепления позиций - этому и посвятите всю неделю.

Дева

Девы задумаются о смене работы. Дескать, на чужих полях и травка зеленее. Очень важно не поддаться импульсу и не прыгать в омут с головой. Вполне возможно, что провалитесь - новая работа может принести кучу проблем, новые партнеры окажутся противниками компромиссов… Сначала все изучите и взвесьте, так уж ли хорошо это «чужое поле».

Скорпион