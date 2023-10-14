Гороскоп на 14 октября: Близнецам – быть изобретательными, Скорпионов ждет грандиозный успех

Очень удачный день для знакомств любого рода. Правда, стоит иметь в виду, что начавшиеся сейчас отношения будут развиваться стремительно – для некоторых это может стать серьезной проблемой. В целом же влияние позитивных тенденций преобладает.

Овен

Проблемы сосредоточены в сфере личных отношений, и именно эта область требует вашего особого внимания. Не рассчитывайте на то, что проблемы уладятся сами собой, разногласия будут забыты, а компромисс – легко достигнут. День не самый простой, вы склонны к раздражительности, быстро устаете от общения даже с самыми близкими людьми, но отдаете себе отчет в том, что окружающие нуждаются в вашем внимании.

Нежелательны любые перегрузки, а также занятия, связанные с риском или подразумевающие опасность для жизни и здоровья. Откажитесь от любых незапланированных покупок, а также контаков с людьми, которые легко расстаются со своими и чужими деньгами.

Телец

Есть и повод, и силы, и возможность насладиться жизнью; день очень и очень хорош, звезды покровительствуют вам во всем и обещают успех в любых начинаниях. Можно проводить переговоры, приступать к работе на новом месте, браться за реализацию сложных проектов – вам обязательно удастся то, что оказалось не по силам другим. Вероятно получение дорогих подарков и крупных денежных сумм.