ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В ЭСТОНИИ ⟩ Мужчина потряс голым задом пассажиров автобуса, но вскоре ему стало не до шуток

«Эту картину я увидел сегодня в автобусе», - пишет анонимный житель Вильянди в группе Facebook «Märgatud Viljandis». Фотография была сделана в автобусе и очень позабавила пользователей Сети, собрав более 200 лайков и почти 40 комментариев.

Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Барбара Лихтфельдт подтвердила, что в полицию поступило два звонка о голом мужчине, в последнем из которых сообщалось, что мужчина оделся и вышел из автобуса.