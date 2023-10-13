«Как вам наши рижские пальмы?» Галкин опроверг слухи о том, что находится в Латвии

В коротком видео артист показывает YouTube-канал, где утверждается, что по состоянию на 11 октября артист находится в Риге. Якобы у него там концерты.

«Как вам наши рижские пальмы?» - задает риторический вопрос артист и показывает округу на видео. «Погода нынче в Риге... Риге - привет! Но нет, сейчас у меня нет концертов в Риге. Концерты в Латвии будут, я не сомневаюсь, летом следующего года. А ближайшие мои концерты только в 20-х числах».