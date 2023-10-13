Гороскоп на 13 октября: Близнецам улыбается удача, серьезные проблемы в отношениях у Весов

Непросты отношения с любимым человеком, да и дружеские встречи проходят не так приятно, как хотелось бы. Не нужно торопиться и совершать поступки, последствия которых будут сказываться в течение долгого времени; сегодня вы не можете похвастаться ни предусмотрительностью, ни осторожностью.

Дева

Девы сохраняют прекрасное настроение, даже если не все складывается так, как хотелось бы. Этот день нейтрален, но вам по силам сделать его по-настоящему хорошим и приятным, порадовать себя и близких людей. Особенно полезны занятия, расширяющие кругозор и способствующие появлению новых знаний. Вы получите массу удовольствия от посещения музеев, участия в образовательных мероприятиях.

Хорош день и с точки зрения романтических отношений. Вы готовы к переменам в личной жизни, и можете не сомневаться, что двигаетесь в нужном направление. Уверенность в себе и развитая интуиция помогут избежать трудностей в общении.

Весы

В отношениях с любимым человеком возможны серьезные проблемы, вам будет трудно понять друг друга. Велика вероятность ситуаций, в которых придется жертвовать личными интересами ради общественных, что вряд ли будет правильно истолковано партнером. Родственники проявят понимание и участие, однако порой их желание повлиять на вашу жизнь будет слишком сильным.