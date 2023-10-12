Жена Уилла Смита заявила, что они расстались семь лет назад

По словам актрисы, они с мужем приняли решение расстаться семь лет назад, поскольку устали от попыток сохранить брак. Она не уточнила, что стало причиной этого решения, пишет Гордон.

Супруга актера отметила, что они никогда не разведутся, так как она дала себе такое обещание. Комментируя отношения с мужем, Джада предположила, что они оба «все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек».

В последний раз пара вместе появлялась на публике в марте 2022 года, посетив церемонию вручения «Оскар». Их выход ознаменовался скандалом из-за того, что ведущий «Оскара» Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме «Солдат Джейн». После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях. В тот же день Смит публично извинился за свое поведение, опубликовав в Instagram соответствующее заявление.

После скандала Смит заявил, что покидает Академию кинематографических искусств и наук. В свою очередь, президент киноакадемии Дэвид Рубин сообщил, что организация приняла отставку Смита.

11 октября 2023 года супруга Смита в интервью изданию People призналась, что сначала восприняла происходящее как часть сценария и до последнего не верила, что ее муж мог ударить ведущего.