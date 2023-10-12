Гороскоп на 12 октября: профессиональные успехи у Овнов, проблемы в отношениях у Раков

Мужчинам-Близнецам нужно быть внимательнее к окружающим женщинам, в особенности – членам семьи. К вечеру настроение может ухудшиться; старайтесь контролировать свои эмоции, избегайте необдуманных высказываний и резких критических замечаний. Не забывайте, что ваша неудовлетворенность происходящим вокруг – вовсе не повод обижать близких.

Рак

Стоит несколько поумерить свой пыл и отдать предпочтение простым делам и решению рядовых проблем. Профессиональные победы маловероятны, равно как и удачные идеи, заманчивые предложения и перспективные проекты. Отношения с деловыми партнерами омрачены обострением давних разногласий, претензии друг к другу растут как на дрожжах.

Не самым легким будет этот день и для влюбленных: усиливается влияние негативных тенденций на сферу романтических отношений, готовность к компромиссу, напротив, тает на глазах. Этот день можно использовать для поездок, в том числе и совместных; важно, чтобы они были хорошо подготовленными и продуманными.

Лев

Львам придется заняться не слишком приятными делами, уклониться от выполнения которых будет практически невозможно. Этот день неблагоприятен для путешествий, длительных и дальних прогулок; лучше всего остаться дома и посвятить время простым, не требующим сосредоточенности и интеллектуальных усилий, занятиям.