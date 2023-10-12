Гороскоп на 12 октября: профессиональные успехи у Овнов, проблемы в отношениях у Раков

Возможны проблемы с имуществом и бытовые сложности. Многим свойственно недооценивать важность повседневных дел, откладывать решение вопросов, которые кажутся слишком мелкими. Увы, это может привести к печальным последствиям; лучше настроиться на серьезный лад, вспомнить о принципе «делу время – потехе час». Покупки и расходы должны быть запланированными, недопустимо швырять деньги на ветер, слепо потакая сиюминутным капризам, пишет Дворец.
Активный отдых и светская жизнь нежелательны, равно как и общение с малознакомыми людьми. Сегодня многое зависит от вашей способности найти подходящую компанию, проявить разборчивость в контактах. И деловые, и личные отношения развиваются вполне предсказуемо, неприятные сюрпризы маловероятны.
Овен
Этот день обещает профессиональные успехи тем, кто умеет работать самостоятельно – получение помощи маловероятно, да и на толковые рекомендации окружающие на удивление скупы. Не исключены проблемы со здоровьем; жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому вам следует избегать перегрузок.
Придется заняться решением финансовых проблем, пересмотреть планируемые расходы. Будьте готовы отказаться от необязательных покупок и развлечений. Растут потребности членов семьи, следует уделить максимум внимания старшим родственником. Сложны и неоднозначны отношения с любимым человеком, нужно быть очень терпеливым, чтобы в них разобраться.
Телец
День грандиозных перемен во многих сферах жизни. Вы не только полны жизненных сил, но и наделены удивительной способностью притягивать к себе разнообразные события – в основном приятные. Вероятны интересные знакомства, а также незапланированные встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться.
Чрезвычайно важно умение следовать традициям, не разрушать тот порядок вещей, который за последнее время стал привычным для вас и ваших близких. Финансовая ситуация благоприятна, можно позволить себе крупные покупки.
Близнецы
Этот день будет удачным для Близнецов; он обещает принести любовь и взаимопонимание. Уравновешенность и внутреннее ощущение покоя позволят вам философски относиться к неприятностям, возникающим на пути к успеху. Сегодня не следует строить долгосрочных планов: сосредоточьтесь на решении хоть и мелких, но актуальных проблем.
Мужчинам-Близнецам нужно быть внимательнее к окружающим женщинам, в особенности – членам семьи. К вечеру настроение может ухудшиться; старайтесь контролировать свои эмоции, избегайте необдуманных высказываний и резких критических замечаний. Не забывайте, что ваша неудовлетворенность происходящим вокруг – вовсе не повод обижать близких.
Рак
Стоит несколько поумерить свой пыл и отдать предпочтение простым делам и решению рядовых проблем. Профессиональные победы маловероятны, равно как и удачные идеи, заманчивые предложения и перспективные проекты. Отношения с деловыми партнерами омрачены обострением давних разногласий, претензии друг к другу растут как на дрожжах.
Не самым легким будет этот день и для влюбленных: усиливается влияние негативных тенденций на сферу романтических отношений, готовность к компромиссу, напротив, тает на глазах. Этот день можно использовать для поездок, в том числе и совместных; важно, чтобы они были хорошо подготовленными и продуманными.
Лев
Львам придется заняться не слишком приятными делами, уклониться от выполнения которых будет практически невозможно. Этот день неблагоприятен для путешествий, длительных и дальних прогулок; лучше всего остаться дома и посвятить время простым, не требующим сосредоточенности и интеллектуальных усилий, занятиям.
Отношения с друзьями и родственниками становятся довольно напряженными, но, если вы сохраните спокойствие, ссор и конфликтов не возникнет. Не копите обиду на любимого человека, это не поможет избежать проблем: если вы чем-то недовольны, сегодня лучше сказать об этом открыто.
Дева
Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов, делать покупки. Велика вероятность ошибок в расчетах, заключения убыточных сделок. В решении деловых вопросов помогут коллеги и проверенные временем партнеры, новые знакомые выступят с предложениями, на которые стоит согласиться. Подходящий день для домашних дел, решения бытовых проблем.
Массу приятных переживаний обещают звезды влюбленным. Этот день отлично подходит для посещения светских мероприятий, участия в событиях общественного значения. Помните, что вам предстоит много времени провести на виду, и уделите максимум внимания своей внешности.
Весы
Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и именно поэтому вы обладаете силой и душевной энергией, необходимыми для преодоления преград и решения проблем. Наиболее вероятны трудности в личных отношениях; ситуация становится столь напряженной, что уже невозможно чувствовать себя сколь бы то ни было комфортно, откладывать давно запланированные и обдуманные поступки.
Новые знакомства нежелательны, они принесут больше проблем, чем радости. То же можно сказать о поездках, а также посещении светских мероприятий. Вы медленно усваиваете информацию, что может создать определенные проблемы для учащихся.
Скорпион
Скорпионы отлично проведут день, если не будут переоценивать свои силы и возможности, а также слепо верить в удачу. Реалисты непременно добьются успеха, хотя бы потому, что не будут прикладывать напрасных усилий или воевать с ветряными мельницами. Возможны разногласия с деловыми партнерами; вашей политикой должна быть гибкость. Помните, что уступки, сделанные сегодня, не сыграют важной роли в дальнейшем развитии ситуации.
Излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Позвольте близким позаботиться о себе; сегодня вам будут прощены любые капризы. Но не злоупотребляйте терпением любимого человека.
Стрелец
Несмотря на благоприятный день и позитивные тенденции этого дня, Стрельцы чувствуют себя неуверенно и сомневаются в своих силах; именно в этом кроется причина перепадов настроения, настигающей вас временами мрачности, а порой – и серьезных эмоциональных срывов. Не ищите проблем там, где их нет, и не пытайтесь следовать всем советам, которые получаете. Доверяя собственной логике, вы добьетесь многого, а вот идти на поводу у других опасно.
В отношениях с близкими могут произойти перемены, к которым вы пока не готовы. Прежде, чем возмутиться или обидеться, обоснуйте свою позицию – человек, которому вы небезразличны, непременно прислушается к вашему мнению.
Козерог
В этот день Козерогам не стоит вести важных бесед, обращаться в общественные учреждения или принимать важные решения. Утро ознаменуется недоразумениями, придирками и критикой в ваш адрес. Не поддавайтесь на провокации – сохранить хорошие отношения с окружающими можно, для этого достаточно не терять головы и прислушиваться к доводам логики.
Отличных результатов и всеобщего признания достигнут те, кто может в сложной ситуации положиться на любимого человека. Во второй половине дня романтические отношения обретут особую глубину и вы поймете, что не ошиблись в своем выборе.
Водолей
Растущий жизненный потенциал Водолеев позволит представителям этого знака преодолеть все преграды и выйти победителями даже из самых сложных ситуаций. На пути к намеченной цели могут возникнуть препятствия, но ни одно из них вас не задержит, особенно если вы серьезно отнесетесь к происходящему.
Успех в делах будет дополнен приятными переменами в личной жизни. Вы можете рассчитывать на исполнение давней мечты или положительное решение важного для вас вопроса. Тем, кто готовится к началу семейной жизни, стоит найти время для похода по магазинам: вещи, купленные сегодня, принесут вам удачу.
Рыбы
Этот день принесет большие успехи трудолюбивым Рыбам, умеющим правильно ставить цели и самостоятельно выбирать пути их достижения. Очень удачный день для сотрудничества, в котором вы будете лидером, заключения сделок и долгосрочных договоров. Появляются новые связи, можно завязать полезные знакомства или напомнить о себе людям, которые могут многое для вас сделать.
Несколько осложняются отношения с членами семьи, необходимо заняться решением давних проблем, найти общий язык со старыми родственниками. Любовные связи достаточно прочны, но ваше стремление к новым ощущениям может стать причиной проблем в этой области.