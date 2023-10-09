Астролог Глоба предупредил два знака Зодиака о подстерегающей опасности

По словам астролога, у Стрельцов существует высокий риск потерять близкого и дорогого человека. Для того, чтобы этого не произошло, рожденным под этим созвездием следует внимательно и взвешенно проанализировать свое поведение, честно признать свои ошибки и приложить усилия, чтобы измениться к лучшему. Представителям знака необходимо понять, что свойственные им заносчивость и эгоизм часто ранят близних и становятся причиной ссор с ними.

Козерогов проблемы подстерегают на работе. Не секрет, что представителям знака свойственны лень и бездеятельность, однако в ближайшее время это может стать понятно их начальству. Если это произойдет, то представители знака могут потерять работу или получить денежный штраф, что негативно отразиться на финансах. Примечательно, что ждать понимания у своего спутника не стоит — вина Козерога будет совершенно очевидна. Чтобы не допустить такого развития событий, необходимо собраться и работать в поте лица.