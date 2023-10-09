Известная радиоведущая кардинально сменила профессию. Теперь она хозяйка питомника собак японской породы сиба-ину, а в будущем - зоопсихолог. Такая работа дарит нескончаемый заряд позитива. Смотрите ВИДЕО!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бывшая ведущая «Народного Радио» удивила новой профессией: «Попробуйте десять дней не говорить со своей собакой!»
Лучезарная Елена Пименова, известная радиослушателям по фамилии Гордеева, много лет поднимала настроение слушателям «Народного радио». После того, как Елена ушла из эфира, ее жизнь резко изменилась. Совсем недавно вместе с мужем Игорем она зарегистрировала в Таллинне питомник собак японской породы сиба-ину (шиба-ину) Kidesomi.
Бывшая радиоведущая признается, что еще до недавнего времени даже предположить не могла, что когда-то будет заниматься разведением собак.
«Как и у многих это бывает. Ребенок много-много лет просил собаку», - рассказывает Елена. Родители долго держали оборону, пока сын не взмолился завести хотя бы хомяка или попугайчика.
«Мы подумали, что хомячок как-то слишком мало живет, а попугай - наоборот, 80 лет - как-то многовато», - с улыбкой вспоминает Елена, как на семейном совете было решено все же купить щенка.
Породу собаки выбрали просто: «Мама, вот эту - она такая мимими!»
Когда в семье появился породистый сиба-ину Квиз Кид, было грешно не ходить с ним на выставки, где он получил титулы чемпиона Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Вслед за первой собакой, вскоре в семье появилась вторая - Наоми. Хозяева так увлеклись премудростями дрессировки и собаководства, что решили заняться этим профессионально. Для того, чтобы официально открыть питомник, пришлось отправиться на курсы заводчиков.
«Мы ходили вдвоем с мужем, мы учились. После того, как окончили эти курсы, оба получили дипломы, и уже будучи специалистами в этой области, зарегистрировали питомник», - рассказывает Елена.
За третьей собакой - удивительной красоты Бамби, полное имя Dr.Wolf Bushimaru Bambi of Kensho - пара отправилась в Боснию и Герцеговину.
Этим летом в питомнике собак сиба-ину Kidesomi родился первый помет - трое плюшевых щенков от Наоми и Кида.
Чем была вызвана смена профессии? «Мне очень нравится дарить радость людям, - говорит Елена. – Когда я работала на радио, мне очень нравилось выходить в эфир и чувствовать улыбки слушателей. И впоследствии все, чем я занимаюсь, связано с тем, чтобы дарить людям радость. Даже когда у нас забирали первого щенка, хоть и жалко было отдавать, но и в то же время так радостно осознавать, что у людей появилось такое маленькое счастье!»
Маленького Хатико сыграла в картине именно сиба-ину.
Японская порода собак сиба-ину сейчас очень популярна во многих странах, Эстония - не исключение. «Сейчас ее можно встретить во всех районах Таллинна», - говорит Елена. Ей кажется, что секрет популярности прост: «Людям хочется чего-то такого мягкого, уютного, пушистого. Я могу ошибаться, но мои личные ощущения - что это собака, которая умеет улыбаться и дарит радость!»
Помните известный фильм «Хатико» про верного, прославившегося на весь мир пса породы акита-ину? Оказывается, маленького Хатико сыграла в картине именно сиба-ину. Действительно, большинство людей, не разбирающихся в собаках, не всегда могут назвать отличия между сиба-ину и акита-ину. Главное, пожалуй, как раз-таки в размере. А поскольку сиба-ину гораздо меньше, ее легче содержать, например, в квартире.
«Они без запаха, они самодостаточны - они не навязывают свое внимание, скорее, позволяют тебе себя любить. Они очень умные. Сиба-ину очень сложно обмануть. Это можно сделать один раз, потом собака начинает понимать, как действовать, чтобы наоборот, обхитрить хозяина», - рассказывает про свои подопечных Елена.
Сейчас супруги Пименовы продолжают обучаться собаководству. Есть у Елены интересная идея - попробовать себя в роли кондитера для собак.
«Вместе с мужем мы продолжили обучение на зоопсихологов. Это тоже так увлекательно! Мы были удивлены, когда учитель сказал: вас не удивляет, что вы называете себя для ваших животных «мамой» и «папой»? Это в корне неверно, - рассказывает Елена о тонкостях собачьей психологии. - Нас учат менять наше отношение к животному - это не наш ребенок, это собака».
В качестве эксперимента преподаватель предложил интересное задание, которое может попробовать у себя дома каждый владелец собаки.
«Попробуйте десять дней не говорить со своей собакой и посмотрите как изменится ее поведение, - рассказывает Елена о задании, которое получила на курсе зоопсихологии - Специалист говорит, что собака не понимает нашу речь, это мы себе придумали сами очеловечивать животное. Просто попробуйте десять дней с ней не говорить. Мы пробовали - пока не получается. Душа поет, когда ты с ними занимаешься, тренируешь, общаешься, и, конечно, тебе хочется думать, что они понимают всё, что ты им говоришь».
Смотрите, как весело теперь проходят будни бывшего голоса «Народного радио», в нашей галерее. Елена счастлива, что жизнь так весело вильнула пушистым хвостом.