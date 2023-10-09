ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бывшая ведущая «Народного Радио» удивила новой профессией: «Попробуйте десять дней не говорить со своей собакой!»

За третьей собакой - удивительной красоты Бамби, полное имя Dr.Wolf Bushimaru Bambi of Kensho - пара отправилась в Боснию и Герцеговину.

Этим летом в питомнике собак сиба-ину Kidesomi родился первый помет - трое плюшевых щенков от Наоми и Кида.

Чем была вызвана смена профессии? «Мне очень нравится дарить радость людям, - говорит Елена. – Когда я работала на радио, мне очень нравилось выходить в эфир и чувствовать улыбки слушателей. И впоследствии все, чем я занимаюсь, связано с тем, чтобы дарить людям радость. Даже когда у нас забирали первого щенка, хоть и жалко было отдавать, но и в то же время так радостно осознавать, что у людей появилось такое маленькое счастье!»

Маленького Хатико сыграла в картине именно сиба-ину.

Японская порода собак сиба-ину сейчас очень популярна во многих странах, Эстония - не исключение. «Сейчас ее можно встретить во всех районах Таллинна», - говорит Елена. Ей кажется, что секрет популярности прост: «Людям хочется чего-то такого мягкого, уютного, пушистого. Я могу ошибаться, но мои личные ощущения - что это собака, которая умеет улыбаться и дарит радость!»

Елена про сиба-ину: «Это собака, которая умеет улыбаться и дарит радость!» Фото: Konstantin Sednev