ФОТО, ВИДЕО ⟩ Кто оплатит ремонт, если у дома сорвало крышу или на него упало дерево во время шторма?

Соцсети переполнены многочисленными фото и видео с разрушениями, которые повлек за собой шторм.

Но что же делать в такой ситуации? Limon.ee написал в несколько страховых компаний, чтобы узнать, какие действуют правила в случае, если дом застрахован.

Первыми на наш запрос ответила страховая служба Swedbank, сразу подчеркнув, что условия и страховые решения, которые предлагают компании, различны, поэтому сложно дать конкретный ответ. «Например, может оказаться, что крыша слетела из-за ошибки в проектировании или использовании некачественных либо неподходящих строительных материалов, и в этом случае ответственность за некачественную работу должны нести либо проектировщик, либо подрядчик», - поясняет руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв.

По его словам, правильнее всего будет, обратиться в страховую компанию, которая уже сможет оценить, попадает ли данный случай под страховой в соответствии с условиями компании.

«В целом по комплексному страхованию ущерб от шторма является страховым случаем, но окончательное решение может быть принято специалистом по урегулированию претензий после установления всех обстоятельств дела. В случаях, когда улетевшая крыша нанесла ущерб третьим лицам, например, имуществу соседей, в этом случае на помощь приходит страхование ответственности. Аналогичные принципы действуют и в отношении многоквартирных домов, - говорит Кырв, добавляя. - Если произошел страховой случай, и жилье стало непригодным для проживания, то обладатели страхования жилья Swedbank P&C Insurance могут получить компенсацию расходов на аренду временного жилья на срок до 12 месяцев, пока их дом не будет восстановлен».

Шторм разрушил крышу частного дома в Табасалу. Фото: Lugeja foto

На момент публикации статьи ответа от страховых компаний ERGO, BTA и If не поступило. Добавим их при первой возможности.

Смотрите ниже, как пострадали дома от шторма:

Еще одно дерево пострадало от шторма, на этот раз на улице Ряэгу в Таллинне. Фото: Lugeja foto

В воскресенье на дом в Нымме упало дерево. Фото: Lugeja foto