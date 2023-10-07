Постарайтесь выжить: Глоба заявил, что звезды испортят жизнь в октябре двум знакам Зодиака

Звезды не дадут жизни в этом месяце двум знакам Зодиака. Об этом сообщил астролог, писатель и публицист Павел Глоба в своем прогнозе. Представители двух зодиакальных созвездий в октябре 2023 года могут лишиться всего, однако есть способ задобрить звезды.