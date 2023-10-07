Постарайтесь выжить: Глоба заявил, что звезды испортят жизнь в октябре двум знакам Зодиака

Звезды не дадут жизни в этом месяце двум знакам Зодиака. Об этом сообщил астролог, писатель и публицист Павел Глоба в своем прогнозе. Представители двух зодиакальных созвездий в октябре 2023 года могут лишиться всего, однако есть способ задобрить звезды.
Телец
Представителям земного знака придется очень нелегко в октябре. Не везти будет и в делах, и в личной жизни. Павел Глоба считает, что звезды сменят гнев на милость, если Телец избавится от вредных привычек.
Весы
Весы постоянно будут попадать в нелепые ситуации и выставлять себя в дурацком свете. Астролог с мировым именем считает, что Вселенная смилостивится, если Весы перестанут быть серьезными и научатся смеяться над собой хотя бы изредка.