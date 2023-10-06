Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака: конфликты с коллегами и борьба с ленью

Скорпион

Скорпионы сегодня особенно требовательны к себе и другим, что никоим образом не облегчает им жизнь. Признав, что все люди могут быть в той или иной степени несовершенны, вы избавите себя от массы неприятных открытий и сможете от души повеселиться. Этот день подходит для общения с родственниками и проведения любых семейных мероприятий. Близкие люди охотно помогут вам в решении многих проблем, в том числе и финансовых.

Нежелательны поездки, в особенности долгие и утомительные, а также эксперименты с собственной внешностью. Воздержитесь от легкомысленных знакомств и связей, которые кажутся ни к чему не обязывающими: позже они могут не лучшим образом отразиться на вашей жизни.

Стрелец

Успехи вероятны во многих делах, однако даже к занятиям, которые обычно доставляют вам большое удовольствие, вы приступаете как будто через силу. Боритесь с ленью и пассивностью – сегодня это ваши главные враги! Наиболее энергичные Стрельцы, умеющие следовать ранее составленным планам и сопротивляться соблазнам, имеют шанс справиться со сложнейшими задачами.

Отношения с близкими полны тепла и взаимной заботы, хотя порой вы все же чувствуете, что в них чего-то не хватает. Сейчас не время предъявлять претензии, просто обдумайте сложившуюся ситуацию и сделайте выводы, донести их до сведения окружающих вы сможете позже, когда душевное состояние будет более стабильным.

Козерог