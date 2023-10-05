Волосы встанут дыбом: два знака Зодиака судьба вскоре испытает на прочность

Дева

Девам стоит обратить внимание на свое здоровье. Если вас что-то тревожит, обратитесь за консультацией к врачу. Не стоит ждать, пока ситуация обострится и вы будете чувствовать себя еще хуже. В начале октября о себе могут дать знать как хронические заболевания, так и могут появиться новые.

Постарайтесь сразу же с ними бороться. Не тяните время, потому что потом их вылечить может быть сложнее. Также будьте осторожны на дорогах. Невнимательность может сыграть с вами злую шутку.

Рак

Ракам также придется несладко в октябре. Ваши проблемы будут связаны с работой и личной жизнью. Во-первых, ваша вторая половинка выскажет вам все, что думает о вас и ваших отношениях. Есть вероятность, что этот разговор наберет больших масштабов и вы можете расстаться.