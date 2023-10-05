День высокой активности, хотя и не всегда оправданной. Многим свойственно браться за новые дела, не обдумав все толком и не оценив своих сил. Такой подход приносит неожиданные плоды, в одних случаях – обнадеживающие, в других – разочаровывающие. В данной ситуации важным становится фактор личного везения; если вы не можете отнести себя к числу безусловных счастливцев, откажитесь от опрометчивых поступков, проявите осмотрительность, пишет Дворец.
Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака: одним необходима передышка, другим – не пытаться изменить ситуацию
В личных отношениях инициативу склонны проявлять те, кто обычно предпочитает быть ведомым, не принимать самостоятельных решений и не нести ответственности. Поначалу это будет вносить в естественный ход событий путаницу, но довольно быстро выяснится, что у происходящего есть как минусы, так и плюсы.
Овен
Овнам необходима передышка. Наступил один из тех дней, когда все валится из рук, поэтому за важные дела браться не следует, да и от занятий, требующих высокой концентрации внимания, лучше отказаться. Зато ваше стремление к общению звезды обещают всячески поощрять. Сегодня у вас не будет оснований жаловаться на невнимание друзей или родственников, лишь любимый человек может неприятно удивить.
Звезды советуют сосредоточиться на приятных занятиях, одним из которых может стать шопинг. Хорошо сложатся и поездки. Активный отдых нежелателен, равно как и изнурительная физическая работа.
Телец
Очень сложным будет день для тех, кому предстоит встреча с друзьями или романтическое свидание. Даже людей, близких вам по духу, понять чрезвычайно трудно; велика вероятность мелких ссор, возможны и серьезные конфликты из-за совершеннейших пустяков. Склонность к поспешным выводам мешает вам принимать правильные решения, вы даете необдуманные обещания и верите всем слухам и сплетням, которые слышите.
День подходит для поездок, в особенности – организованных лично вами. Будьте готовы действовать самостоятельно, спокойно относитесь к критике в свой адрес. Близкие склонны судить вас слишком строго; это временное явление, которое вскоре станет лишь неприятным воспоминанием.
Близнецы
Проявив изобретательность, Близнецы смогут решить многие профессиональные проблемы, беспокоившие их в последнее время. Складывается вполне благоприятная ситуация для начала новых дел и реализации собственных идей, а также для сотрудничества с проверенными союзниками и новыми партнерами. Влиятельные особы будут на вашей стороне, вынужденные контакты с представителями государственных организаций не повлекут за собой проблем.
Отдых в кругу семьи или в обществе друзей порадует и взбодрит, поднимет настроение посещение увеселительных заведений. Любимый человек позаботится о том, чтобы в его обществе вы не ощущали дискомфорта. Нужно обратить внимание на свое здоровье: жизненный потенциал снижен, в связи с чем велика вероятность недомоганий.
Рак
Трудности в личной жизни могут всерьез расстроить Раков. Отношения с любимым человеком складываются отнюдь не так, как хотелось бы, и приходится идти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов и ссор. Родственники и близкие друзья готовы поддержать вас в этой непростой ситуации, однако сейчас вы не склонны делиться с ними своими проблемами, которые предпочитаете решать самостоятельно.
Хороший день для похода по магазинам, можно покупать одежду, косметику и парфюмерию. Поднять настроение поможет путешествие, а также посещение выставки, презентации или познавательного семинара.
Лев
День противоречив, могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Любимый человек преподнесет неприятный сюрприз, да и вообще в личной жизни усиливаются тенденции, которые вряд ли придутся вам по вкусу. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего, в противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить.
Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки. Однако, планируя досуг и отдых, важно не переоценивать свои финансовые возможности: далеко не все желаемые развлечения вам сейчас по карману.
Дева
Девы могут строить смелые планы: сегодня у представителей данного знака есть шанс добиться очень и очень многого, главное – не прекращать движения вперед после первой же победы. Легко дается решение практических вопросов, вы прекрасно распоряжаетесь деньгами и заключаете выгодные сделки. Можно позволить себе пренебрегать советами и поступать так, как подсказывает интуиция. Интересные встречи позволят значительно расширить круг профессионального общения, укрепить профессиональные связи.
Романтические знакомства вполне вероятны, можно произвести благоприятное впечатление на особу, вызывающую у вас особый интерес. Девы, уже нашедшие свою «половинку», не смогут пожаловаться на недостаток внимания со стороны любимого человека, да и сами наверняка найдут способ порадовать его.
Весы
Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Вам хочется праздника, но обстоятельства для исполнения этого желания складываются не самые благоприятные. Работы будет много, и далеко не всегда перед вами будут стоять задачи творческого характера. Но вы не впадаете в уныние, что способствует и налаживанию деловых отношений, и личному успеху.
Вероятность конфликтов в семье минимальна. Даже если повод для разногласий появляется весьма серьезный, вам удается вести себя тактично и вежливо, избегать неосторожных высказываний. Звезды советуют отказаться от опасных поездок. Финансовая ситуация благоприятна.
Скорпион
Этот день обещает Скорпионам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, о других можно на некоторое время забыть, не беспокоясь о последствиях. Вы легко справляетесь с обычными обязанностями, избегаете конфликтов с руководством, получаете удовольствие от общения с коллегами. Вероятны подарки или удачные покупки, очень хороших результатов добьются те, кто занимается обустройством жилища. Возможные расходы не будут напрасными.
Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком, день одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании. А вот в семье ситуация не столь благоприятна; новости, которыми вы рассчитывали порадовать близких, вызовут противоположную реакцию, а идеи будут с недоумением отвергнуты.
Стрелец
Непростой день. Профессиональные отношения складываются как нельзя лучше, возможны значительные успехи в работе, укрепление ваших позиций, рост авторитета. При этом появляются новые недоброжелатели, в том числе высокопоставленные. Не торопитесь начинать военные действия – сначала нужно найти надежных союзников. Хорошо пройдут переговоры с иностранными партнерами. Даже весьма легкомысленные, на первый взгляд, беседы в неформальной обстановке позволят значительно продвинуться в решении деловых вопросов.
Хуже обстоят дела в личной сфере. Несмотря на все ваши усилия, не удается найти общий язык с близкими, мотивы поступков любимого человека остаются для вас тайной за семью печатями.
Козерог
Козероги могут чувствовать себя несколько утомленными, а порой и потерявшими интерес к жизни. В этом нет ничего удивительного: этот день спокоен и предсказуем, вам же сегодня хочется новых впечатлений и свежих чувств. Задача первостепенной важности – справиться с раздражением и не позволить негативным эмоциям взять над вами верх, иначе отношения с окружающими могут быть испорчены; это касается как профессиональной, так и личной сферы.
Будьте готовы к тому, что не все ваши планы можно реализовать немедленно. Терпение и выдержка, свойственные вам, сегодня будут очень кстати; не помешают также сдержанность и хладнокровие, особенно на деловых переговорах или встречах с руководством.
Водолей
День неспокойный, и Водолеи, очень чувствительные к настроению окружающих, переживут много неприятных моментов. Наиболее сильные волнения связаны с любимым человеком, чьи поступки и высказывания заставляют задуматься о будущем отношений; у некоторых представителей знака появятся поводы для ревности, другие будут страдать от недостатка внимания и заботы.
Стабильна финансовая ситуация: и расходы, и доходы вполне предсказуемы, вы не ошибетесь в инвестициях. Старайтесь держаться ближе к дому: именно в привычной обстановке вас ждут наиболее приятные сюрпризы. Несмотря на все трудности и сложные моменты, оптимизм вы сохраните, а это значит, что и настоящие успехи не за горами.
Рыбы
Ваш трудовой энтузиазм достоин похвалы, а усилия не будут напрасными – награда не заставит себя ждать. Однако слишком увлекаться работой все же не стоит: постарайтесь спланировать день заранее, выделив достаточно времени не только профессиональным, но и личным делам. Сегодня вы получите поддержку людей, которых вы не привыкли считать своими союзниками и единомышленниками. Очень кстати окажутся неожиданные советы, касающиеся имущественных вопросов.
Этот день как нельзя лучше подходит для поездок, отдыха на свежем воздухе, смены обстановки. Члены семьи едва ли одобрительно отнесутся к вашим затеям; настаивайте на своем, избегая резких высказываний и оскорблений: сегодня любая семейная проблема может быть решена мирным путем.