Гороскоп на 5 октября для всех знаков Зодиака: одним необходима передышка, другим – не пытаться изменить ситуацию

Скорпион

Этот день обещает Скорпионам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, о других можно на некоторое время забыть, не беспокоясь о последствиях. Вы легко справляетесь с обычными обязанностями, избегаете конфликтов с руководством, получаете удовольствие от общения с коллегами. Вероятны подарки или удачные покупки, очень хороших результатов добьются те, кто занимается обустройством жилища. Возможные расходы не будут напрасными.

Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком, день одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании. А вот в семье ситуация не столь благоприятна; новости, которыми вы рассчитывали порадовать близких, вызовут противоположную реакцию, а идеи будут с недоумением отвергнуты.

Стрелец

Непростой день. Профессиональные отношения складываются как нельзя лучше, возможны значительные успехи в работе, укрепление ваших позиций, рост авторитета. При этом появляются новые недоброжелатели, в том числе высокопоставленные. Не торопитесь начинать военные действия – сначала нужно найти надежных союзников. Хорошо пройдут переговоры с иностранными партнерами. Даже весьма легкомысленные, на первый взгляд, беседы в неформальной обстановке позволят значительно продвинуться в решении деловых вопросов.

Хуже обстоят дела в личной сфере. Несмотря на все ваши усилия, не удается найти общий язык с близкими, мотивы поступков любимого человека остаются для вас тайной за семью печатями.

Козерог