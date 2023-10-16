Журналисту Limon.ee в Messenger пришло сообщение с просьбой разобраться в неприятной ситуации: иностранец Джейкоб Сторгаард, прикидывающийся миллионером, втирается в доверие к эстонским женщинам и обманным путем выманивает у них деньги. Схемы он использует абсолютно разные: от романтических ухаживаний до привлекательных, на первый взгляд, инвестиционных проектов. Действует он также очень грамотно: рубашки с вышитыми инициалами, проработанный образ миллионера, да и представляется мужчина очень успешным человеком, работающим в сфере недвижимости.