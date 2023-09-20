Ряд российских изданий сообщает о том, что украинская женщина, страдающая онкологическим заболеванием, была вынуждена пересекать эстонско-российскую границу на инвалидной коляске из-за якобы имевших место нарушений в работе спецтранспорта, пересекавшего границу. «Если этот инцидент действительно имел место, то он на совести тех, кто перевозил больную, поскольку запрета на въезд для машин скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации не существует», - подтвердили порталу Elu24 в Налогово-таможенном департаменте (MTA).
Российские издания утверждают, что машину скорой помощи не пускали через границу в Эстонию, Налогово-таможенный департамент это опровергает
«Би-би-си передает, что украинка, страдающая терминальной стадией рака, была вынуждена пересекать эстонскую границу на инвалидной коляске из-за запрета на въезд автомобилей из России», - пишет российское издание TV Rain, которое перепечатало статью, опубликованную на портале Русской службы Би-би-си 17 сентября. Она называлась «Полтора километра на инвалидной коляске: как санкции Евросоюза против России сказались на маломобильных беженцах из оккупированных областей Украины».
В статье рассказывается о том, как волонтеры отвезли жительницу Мариуполя Лидию (имя изменено) в Санкт-Петербург для медицинского обследования, но поскольку ее состояние, по их словам, было очень тяжелым, эстонские врачи сообщили, что готовы принять ее в Нарве.
«Петербургская частная скорая помощь, с которой связались волонтеры, предупредила, что могут возникнуть трудности с пересечением границы. По словам врачей, эстонские пограничники еще две недели назад говорили, что бригаду скорой помощи могут не пропустить в Эстонию», - говорится в статье. Поэтому Лидию и ее врача якобы повезли на границу на обычной машине, а потом больную украинскую беженку пришлось вести через границу на инвалидной коляске, так как машина скорой помощи с российскими номерами не могла въехать в Эстонию.
«На границе была длинная очередь, и сына Лидии забрали на четырехчасовой допрос. После пересечения границы сыну Лидии пришлось пройти полтора километра пешком и везти мать в инвалидном кресле», - говорится в статье.
Машина скорой помощи может пересечь границу
Карин Ульвик, специалист по связям со СМИ Налогово-таможенного департамента, сообщила, что никаких официальных обращений в Налогово-таможенный департамент с просьбой разрешить подобный случай не поступало, и на восточную границу из России не приезжали машины скорой помощи с российскими номерами, желающие въехать в ЕС.
«Европейская комиссия предусматривает исключения для автомобилей специального назначения, а это значит, что при необходимости автомобиль скорой помощи с российскими номерами может пересечь границу и въехать в Эстонию. И в прошлом подобное случалось, когда либо машина скорой помощи с номерами ЕС ехала в Россию, либо наоборот», - пояснила Ульвик, добавив, что никаких проблем или недоразумений в связи с вступившим в силу запретом у них не возникло.
«Если этот инцидент действительно имел место, то это на совести тех, кто перевозил больную, поскольку запрета на въезд для машин скорой помощи с номерными знаками Российской Федерации не существует», - подчеркнула она.
Ульвик отметила, что они связались с Русской службой «Би-би-си» по поводу данной статьи. «Вчера мы также поделились своими соображениями с Русской службой Би-би-си», - сказала она.
Эстония следует введенным Европейской комиссией санкциям против Российской Федерации, опубликованным 8 сентября, согласно которым автотранспорт, зарегистрированный в РФ, больше не может въезжать на территорию Евросоюза.
Так, с 13 сентября был запрещен въезд в Эстонию со стороны внешней границы автотранспорта с номерными знаками Российской Федерации, поскольку он подпадает под действие санкций.