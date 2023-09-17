Вс, 17.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Муж и премьер министр действуют на нервы». Жена известного актера Мярта Аванди о поворотном моменте в своей жизни

Limon.ee
Facebook
Comments
Лийс-Катрин Аванди на передаче Hommik Anuga.
Лийс-Катрин Аванди на передаче Hommik Anuga. Фото: Kuvatõmmis ETV saatest

«Я полностью выгорела и впала в депрессию. Я не понимала, чего хочу от жизни», - признается Лийс-Катрин Аванди, которая много лет посвятила творчеству, а сейчас круто изменила свою жизнь и работает медсестрой, пишет Elu24.

В последнее воскресенье этого года на передачу Hommik Anuga («Утро с Ану» - прим. ред.) были приглашены талантливые люди, которые из творческой карьеры перешли в медицину. Например, бывший оперный певец Андрес Кёстер начал изучать медицину во время своей сценической карьеры и сейчас работает логопедом в реабилитационном отделении Северо-эстонской региональной больнице (PERH).

Аналогичным образом поступила и Лийс-Катрин Аванди, жена Мярта Аванди, которая в настоящее время работает медсестрой в Пярнуской больнице. Интерес к медицине у Лийс-Катрин Аванди появился еще после окончания школы, когда она поступила учиться на акушерку.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх