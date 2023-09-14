Гороскоп на 14 сентября: кого ждут проблемы с деньгами, а кого – плодотворное сотрудничество?

Дева

Девы могут рассчитывать на значительное улучшение финансового положения, возвращение старых долгов, получение ценных подарков. Да и в других отношениях день вполне благоприятен: он откроет перед вами широкие возможности для расширения круга общения, начала деловых отношений, личностного роста. Профессиональные проблемы, хотя и многочисленные, решаются легко – от вас требуется лишь немного усидчивости и здравого смысла.

Нет причин для беспокойства и в личной сфере: неприятные неожиданности здесь практически исключены. Спланируйте свой день так, чтобы времени хватило не только на работу, но и на отдых; вам поднимут настроение занятия спортом, в особенности – его экстремальными видами.

Весы

Очень удачный день для тех, чья профессиональная деятельность связана со встречами, общением, проведением переговоров, решением коммуникативных задач. Сегодня вы способны кого угодно убедить в вашей правоте, привлечь на свою сторону; в некоторых случаях становится возможным продуктивное сотрудничество с недавними конкурентами.

День хорош для путешествий, отдыха вне дома. В обществе членов семьи вы будете чувствовать дискомфортно: слишком много взаимных претензий накопилось, а возможностей исправить ситуацию не предвидится. Влюбленные проведут день спокойно, романтические свидания будут вполне удачными.

Скорпион