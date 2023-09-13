ФОТО ⟩ Красотка из Таллинна представит Эстонию на международном конкурсе в Великобритании

Победительница конкурса Top Model Estonia 2023 представит Эстонию на международном конкурсе в Великобритании уже на этой неделе.
Валерия Семенюк родилась и выросла в Таллине. С детства она проявляла интерес к моде и модельному искусству, мечтая однажды стать частью этой захватывающей индустрии. Ее стройная фигура, выразительные черты лица и невероятная харизма быстро привлекли внимание модельных агентств. Уже в подростковом возрасте Валерия начала свою модельную карьеру, участвуя в различных конкурсах красоты и модельных показах.
Валерия не только приносит гордость себе и своей семье, но и всей Эстонии. Её участие в международном конкурсе Top Model Worldwide позволит миру увидеть богатство и разнообразие эстонской культуры и красоты.
Top Model Estonia ежегодно выбирает финалистов начиная с 2019 года. Этот конкурс стал источником вдохновения для молодых моделей, стремящихся к мировому успеху и признанию. Самое захватывающее в этом событии - это возможность для победительницы показать себя на подиуме в Лондоне.
Мировой финал Top Model Worldwide в Лондоне - очень престижное мероприятием в Великобритании. Здесь собираются представители модельных агентств, признанные дизайнеры, редакторы журналов и другие влиятельные личности индустрии. Это мероприятие предоставляет идеальную возможность для молодых и амбициозных моделей заявить о себе и получить приглашения на работу.
Победительница Top Model Estonia получает уникальный шанс не только пройти подготовку и обучение под руководством опытных профессионалов, но и представить свои таланты на глобальной арене. Это может стать отправной точкой в карьере модели, открывая двери в мире моды, красоты и стиля.
В Эстонии Валерия Семенюк уже успела показать себя на весенней Неделе моды, представляя коллекции эстонских дизайнеров Анастасия Балак и Siret Design.
Сейчас Валерия отправляется в Лондон на финальный этап мирового конкурса Top Model Worldwide, где представит Эстонию и сможет соревноваться с моделями со всего мира. Но это еще не все - Валерия также получила приглашение участвовать в показе на Лондонской Неделе моды, где она сможет показать свое мастерство перед ведущими дизайнерами и модными экспертами. Ее ждут репетиции, обучение у мастеров моды, а также незабываемые впечатления!