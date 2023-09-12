ВИДЕО ⟩ «Привет, я - Настя!» Девушка из Таллинна рассмешила до колик звезд украинского телевидения

Анастасия Курчикова и в Таллинне пробует себя в стендапе, харизматичная девушка участвует в различных местных шоу и влюбляет в себя публику своей непосредственностью. Поэтому поездка на передачу «Розсміши Коміка 2023», которая выходит на украинском канале 1+1, стала важным этапом в становлении молодого комика. Анастасия Курчикова уточнила нашему порталу, что выпуск передачи записывался осенью 2021 года, еще до начала войны в Украине. Показали его лишь этим летом.

Участвовать в шоу талантов может любой желающий. Те, кто успешно дебютировали в программе и проявили достаточно артистизма и талантливости (даже если они и проиграли на определенном этапе), могут получить приглашение сниматься в других телепроектах от создателей конкурса, что намного выгодней и дешевле, чем нанимать для своих дальнейших проектов профессиональных актеров.

Цель участника - любой ценой заставить жюри засмеяться или хотя бы улыбнуться. Это необходимо успеть сделать за одну минуту. Если участнику это удается, то он выигрывает одну тысячу гривен, после чего имеет право либо забрать деньги и уйти, либо взять еще одну минуту, чтобы продолжить выступление и выиграть больше.

Стоило только Насте из Эстонии выйти на сцену, как украинские комики сразу же начали хохотать. Они попытались сначала подколоть участницу из Эстонии шутками про медлительность жителей нашей страны, но не тут не тут-то было.

«А вы откуда?» - спросили у Насти ведущие. «Из Эстонии, Таллинн, там написано», - ответила девушка, артистично изобразив на лице удивление.

Девушка смогла рассмешить звездных комиков и выиграть пять тысяч гривен за двенадцать секунд выступления одной только фразой: «Всем привет! Меня зовут Настя. Я из Эстонии, из Таллинна».