ВИДЕО ⟩ «Верните Александра!» Школьник из Маарду покорил телезрителей популярного музыкального реалити-шоу

3 сентября на канале TV3 вышел первый выпуск отборочного тура Eesti otsib superstaari («Эстония ищет суперзвезду» - прим. ред.). Музыкальное реалити-шоу собрало в торговом центре T1 множество талантливых и ярких певцов, но больше всего телезрителей покорил Александр Шаклеин. Видео с его отборочного тура собрало огромное количество просмотров и комментариев как в TikTok, так и в Instagram.
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Александру 17 лет, но вокалом он стал заниматься только 3 года назад. Его музыкальный талант заметила учительница по английскому языку, которая попросила Александра помочь в организации мероприятия. «Я тогда учился в основной школе, и меня позвали помочь с шоу талантов. Играла песня Hit the Road Jack, и я стал подпевать. Учительница услышала, как я пою, и сказала, что теперь я буду еще и участвовать в мероприятии. Я не сразу согласился, но в итоге мое выступление всем очень сильно понравилось. Я стал выступать в школе, на ярмарках, а потом пошел в вокальную студию De Light», - вспоминает артист.
Поучаствовать в шоу Eesti otsib superstaari Александру предложил директор его школы. «Я шел по коридору, меня ловит директор и говорит: "Саша, тебе нужно участвовать в конкурсе Eesti otsib superstaari". Я не стал долго думать, пришел к учительнице по вокалу Елене Савчук, и мы решили, что будем готовиться к шоу».
- Можно ли назвать Eesti otsib superstaari самым масштабным конкурсом, в котором ты пока участвовал?
- Да! В настолько масштабном мероприятии я участвовал впервые. До этого у меня были небольшие конкурсы в Таллинне, а также ездил в Италию. Но чтобы это было связано с телевидением - такое у меня первый раз. От этого и переживал больше, чем обычно: много камер, знаменитые люди в жюри, - все это накаляло обстановку. Переживал еще, что шоу на эстонском языке, боялся что-то не понять.
Активная подготовка к шоу у Александра с его педагогом Еленой Савчук началась примерно за месяц до отборочного тура, но, несмотря на проделанную работу, юному певцу не удалось пройти на следующий этап. «Я принял это как урок. Сильно не расстроился, потому что отчасти понимал, что могу не пройти. Но я знаю, что это не конец, а только начало», - говорит он.
Самое интересное, что телезрители не согласились с мнением жюри. Под видео с отборочного тура Александра до сих пор продолжают оставлять комментарии:
«Позовите его обратно на шоу! Жемчужина! Жемчужина этого шоу!», - пишет один из пользователей Instagram. «Я больше не смотрю это шоу, потому что его (Александра - прим. ред.) не пропустили дальше. Они по-прежнему выбирают скучную молодежь без слуха. Скучно!!! Мальчик умеет петь и устроил целое шоу!!!», - ругается другой. «Он был одним из самых крутых. Я очень надеялась, что он пройдет дальше», - добавляет еще один пользователь. Юный артист настолько поразил телезрителей, что в Интернете даже появился хештег #aleksandrtagasi (вернуть Александра - прим. ред.).
- Какие эмоции ты испытал, увидев пост в Instagram со своего отборочного тура, где в комментариях все просят, чтобы тебя вернули на шоу?
- Очень приятно видеть поддержу зрителей, а то, что не прошел - это огромный толчок, чтобы больше работать, дальше участвовать и побеждать.
- Ты на отборе сказал, что работаешь в McDonald's. Коллеги знали, что ты подал заявку на участие в Eesti otsib superstaari?
- Нет, они не знали. Узнали уже после участия и очень сильно меня поддерживали.
- В этом году ты оканчиваешь гимназию. Есть ли у тебя уже какие-то планы на будущее, о чем ты мечтаешь?
- Честно, еще не разобрался, но, скорее всего, хочу связать свою дальнейшую жизнь с музыкой. Конечно, то, что сейчас обучение везде полностью на эстонском языке, затрудняет выбор. Но от музыки мне уже никуда не деться (смеется).